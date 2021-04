Jak rychle a snadno vyrobit domácí máslo? Potřebujete pouze smetanu ke šlehání

Možná se vám někdy stalo, že jste přešlehali smetanu, až se zdrcla. Pokud byste nesvěsili hlavu a šlehali dál, prošlehali byste se k momentu, kdy se smetana změní v podmáslí, ve kterém plavou hrudky tuku. Místo nadýchané šlehačky na zdobení zákusků byste tak měli aspoň čerstvé domácí máslo na chleba.

K výrobě domácího másla tedy opravdu stačí jen smetana ke šlehání. Aby se nám dílo povedlo, musí obsahovat aspoň 30% tuku a neměly by se v ní vyskytovat stabilizátory. Tyto látky totiž mají za úkol zabránit přešlehání, což je při výrobě másla kontraproduktivní.

Jakmile na vhodnou smetanu v obchodě narazíte, zakupte rovnou aspoň dva kelímky. Z 500 ml smetany dostanete necelých 200 g másla, což v poměru k vynaložené námaze není zrovna mnoho. Možná vás teď napadá, že se to finančně ani nevyplatí. Za pokus to ale rozhodně stojí. Chuťově lahodného másla, jak jsme ho znali za dětských let, už dnes v obchodech moc nenajdeme. Je to tím, že s výjimkou másla označeného přívlastkem "čerstvé" se ostatní produkty s názvem "máslo" smějí mrazit, čímž se doba nutná k jejich spotřebě prodlouží na rok. Rozmražený tuk bohužel nikdy nebude mít stejnou chuť a konzistenci jako čerstvý.

Jako "máslo" se už dnes nesmí označovat produkty, které obsahují méně než 80 % tuku; některé z nich se přesto na první pohled mohou jako máslo tvářit. Aby držely pohromadě a chovaly se "jako máslo", přidávají se do nich různé emulgátory. Tím se jejich chuť ještě více deformuje.

Čerstvé máslo nejlépe chutná na krajíci čerstvého chleba.

Čerstvě ušlehané domácí máslo vám tedy rozhodně poskytne gurmánský požitek, a navíc má tu výhodu, že do něho můžete přidat bylinky nebo česnek dle chuti, když je ještě krásně měkké a vláčné.

Postup není složitý. Už jsme si naznačili, že budeme šlehat smetanu tak dlouho, dokud se v ní nevytvoří podmáslí a hrudky. Podmáslí bude potřeba scedit přes cedník a ze zachyceného másla vymačkat co nejvíce tekutiny; nechcete-li si příliš upatlat ruce, můžete si na tuto fázi navléknout mikrotenové rukavice.

Nějaké to máslo zřejmě ulpí i na stěnách mísy, ve které jste šlehali. Setřete ho cukrářskou stěrkou a přidejte k hrudce v cedníku. Máslo poté několikrát propláchněte studenou vodou, abyste ho zbavili posledních zbytků podmáslí. Kdybyste to neučinili, rychle by se kazilo. Čisté, dobře propláchnuté máslo by vám mělo v lednici vydržet až týden.

Nazmar nepřijde ani podmáslí. Naše babičky ho přidávaly do těsta na sladké buchty i slané rohlíky a na internetu určitě najdete spoustu receptů, jak s ním naložit. Jestliže jste líní něco péct, můžete ho vypít jen tak k bramborám na loupačku. Dostanete tak do sebe štědrou dávku vápníku a zlepšíte si trávení.