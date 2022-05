Co se stane, když kápnete citron do mléka: Přestanete kupovat tvaroh v obchodě

Pokud chcete jen malé množství tvarohu, pak tohle je právě něco pro vás! Vyrobit domácí tvaroh je opravdu nesmírně jednoduché. Všechno by se mělo zkusit, a navíc čerstvý vlastnoruční tvaroh s pažitkou nebo bylinkami je učiněná delikatesa. Chcete vědět, jak vyrobit domácí tvaroh?

Domácí tvaroh je skvělý nápad

Hned na začátek je dobré vědět, že pokud nemáte vlastní krávu, kila tvarohu určitě vyrábět nebudete. Z 1 litru mléka budete mít zhruba 100 g tvarohu, zato je to však velmi chutná zdravá domácí přesnídávka, která chutná na čerstvém chlebu, v pomazánce nebo na sladko. To už je na vás. Domácí tvaroh je s tím kupovaným skutečně nesrovnatelný, to je prostě fakt.

Doma připravený tvaroh bude hrudkovitější, pokud ho chcete jemný, musíte jej rozšlehat. Zdroj: Shutterstock

Vlastní domácí tvaroh je k nezaplacení

Příprava je velmi jednoduchá a zvládne to kdokoli, kdo umí ohřát trochu mléka v hrnci. Na výrobu domácího tvarohu budete potřebovat jen mléko a citron. Přidáním citronu se mléko začne strážet, vytvoří hrudky v čiré tekutině, kterou je syrovátka. Některé hospodyně uvádějí, že je množné použít i starší mléko, které necháte zkysnout na kuchyňské lince při pokojové teplotě. Nicméně ne vždy mléko kysne, ale zhořkne či se chová jinak podivně.

Raději proto používám citron, který je zcela přírodní a na jeden litr mléka je potřeba jen 1 polévková lžíce citronové šťávy.

Čerstvé pečivo, domácí tvaroh a pažitka nebo jarní cibulka jsou skvělou kombinací. Zdroj: Misses Jones / Shutterstock.com

Co bude potřeba na přípravu domácího tvarohu?

Tvaroh zvládnete připravit i v té nejprimitivnější kuchyni za chviličku. Luxusní čerstvý tvaroh budete mít navíc za chvilku hotový.

Na výrobu domácího tvarohu budete potřebovat následující ingredience. Ano, jsou jen dvě!

1 litr mléka (ne krabicové, ideální je mléko čerstvé, s krátkou dobou trvanlivosti)

1 lžíci citronové šťávy

Případně trošku nasekané petrželky či bylinek.

Tvaroh můžete nechat odkapat v plátýnku. Zdroj: Shutterstock

Jak vyrobit tvaroh?