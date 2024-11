Chcete ochutnat sladký dezert, který ohromil celý svět? Doslova omámí chuťové buňky a je naprosto neodolatelná! Jak si můžete vyrobit dubajskou čokoládu v pohodlí domova?

Dubajská čokoláda je dezert, který si získal srdce mnoha lidí po celém světě. Tento sladký zázrak kombinuje exotické chutě s bohatou a křupavou texturou zalitou v kvalitní čokoládě. Její jedinečnost a exotické ingredience z ní dělají naprostý hit, ať už na sociálních sítích nebo v obchodech. Připravte si tuto dokonalou lahůdku doma a připravte se na maximální gastronomickou explozi.

Neodolatelná čokoládová cukrovinka

Dubajská čokoláda není jen tak ledajaká sladkost. Na sociální síti TikTok se stala totálním virálem, který je sdílený napříč celým světem internetu. Podnět ke vzniku této populární čokolády byly těhotenské chutě podnikatelky Sarah Hamouda žijící v Dubaji.

Vytvořila sladkost, u které vůbec netušila, že bude mít takový úspěch. Inspirací pro vznik jí byla cukrovinka s názvem Can’t Get Knafeh of It. Dubajskou čokoládu vytvořila tak pod taktovkou své vlastní společnosti Fix Dessert Chocolatier.

close info CartoonGift / Shutterstock zoom_in Dubajská čokoláda je dezert, který si získal srdce mnoha lidí po celém světě.

„Vynakládáme spoustu úsilí, lásky a času do výroby našich čokolád a jde nám o to, aby se nejednalo o pouhou sladkost, kterou sníte během minuty, ale chceme vytvořit opravdový zážitek,“ řekla Sarah Hamoudi.

Čokoláda, která dobyla svět

V současnosti je tento druh čokolády populární po celém světě a čokoládovna je doslova v jednom kole, aby uspokojila všechny dodavatele. Navíc, každý kousek je ručně vyráběný a ručně malovaný. Proto je daný denní limit pro výrobu této čokolády, což činí 500 kusů. Sarah klade velký důraz na prvotřídní kvalitu a použití těch nejlepších ingrediencí. Originál čokoláda váží 200 g a prodává se za 20 dolarů, tedy něco kolem 480 Kč.

Recept na dubajskou čokoládu

K přípravě této lahůdky budete potřebovat 150 g nakrájeného a odděleného kataifi těsta, 60 g másla, 360 g pistáciové pasty, 20 g sezamové pasty tahini, drcené pistáciové oříšky, špetku soli, 500 g hořké nebo mléčné čokolády.

close info usmee / Shutterstock zoom_in Každý kousek je ručně vyráběný a ručně malovaný. Proto je daný denní limit pro výrobu této čokolády, což činí 500 kusů.

Postup přípravy

Začněte přípravou náplní kataifi ve velké pánvi s vysokým okrajem. Rozpusťte v ní máslo, přidejte rozlámané těsto kataifi a dobře ho dozlatova a dokřupava po dobu cca 10 minut opečte. V míse smíchejte pistáciovou pastu, tahini a sůl a poté přidejte kataifi. Pak rozpusťte čokoládu v mikrovlnné troubě nebo v misce ve vodní lázni tak, aby byla naprosto hladká.

Do silikonových formiček na čokoládu nebo do jiných obdélníkových formiček nalijte pomocí lžíce čokoládu tak, aby pokrývala v tenké vrstvě dno a boky formy, přebytečnou čokoládu slijte. Přidejte také rozdrcené pistáciové oříšky. Pak dejte formu s čokoládou ztuhnout v lednici. Potom na čokoládu naneste směs kataifi a uhlaďte ji pečlivě stěrkou.

Přelijte ji zbylou čokoládou a opět řádně uhlaďte. Pak následuje opět fáze chlazení v lednici. Jakmile je ztuhlá, hotovou čokoládu vyjměte z formy. V případě, že byste se chtěli co nejvíce přiblížit originálu, můžete předem do formiček ozdobně nalít bílou čokoládu, bude vypadat efektněji.

