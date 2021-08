Vynikající malinová a rybízová zmrzlina bez zmrzlinovače. Jak ji vyrobit?

Milujete zmrzlinu? Připravte lahodnou a zdravou svačinku pro celou rodinu. Výroba trvá 45 minut a za 3-4 hodiny si můžete pochutnávat na dezertu z ingrediencí z vaší zahrádky.

Ovocné šťávy chlazené ledem konzumovali již starověcí Egypťané a Řekové. Na zmrzlých mléčných nápojích si zase pochutnávali Mongolové a Číňané. Do Evropy se dostal recept na zmrzlinu už ve 13. století. V Čechách začal s výrobou oficiálně až kavárník Philipp Paska. Psal se rok 1827 a na jeho sorbet se stály řady. Nyní máme tu výhodu, že si zmrzlinu můžeme koupit v jakémkoli obchodě ve městě i na vesnici. Domácí lahůdce se však nic nevyrovná. A na její výrobu nepotřebujete ani zmzlinovač.

Domácí malinová a rybízová zmrzlina

Ovoce ze zahrady, samosběru nebo z farmářských trhů nemusíte pouze zavařovat nebo z něj tvořit lahodné, ale nezdravé buchty. Odlehčete svůj jídelníček a vyrobte si malinovou a rybízovou zmrzlinu podle tradičního francouzského receptu.

Ovoce ze zahrady, samosběru nebo z farmářských trhů nemusíte pouze zavařovat nebo z něj tvořit lahodné, ale nezdravé buchty. Zdroj: VITALII BORKOVSKYI / Shutterstock.com

Ingredience na malinovou a rybízovou zmrzlinu

Použít můžete čistě maliny, rybíz nebo červené ovoce zkombinovat. Dohromady však budete potřebovat 350 g ovoce, 3 lžíce cukru moučka, 2 bílky, 100 g krupicového cukru, 25 ml citronové šťávy, 250 ml smetany na šlehání a 15 ml koňaku nebo jiného aromatického alkoholu. Pokud budou zmrzlinu konzumovat děti, alkohol vynechte.

Jak vyrobit malinovou/rybízovou zmrzlinu

V mixéru rozmixujte ovoce do hladka. Vezměte si misku a sítko a propasírujte ho, abyste se zbavili zrníček a slupek. Do menšího hrnce nalijte vodu a dejte na něj kovovou misku. Do ní vložte bílky, cukr a citronovou šťávu. Zapněte sporák a nechte mísu zahřívat vodní parou. Mezitím si ušlehejte smetanu. Jakmile bude miska zespodu teplá, začněte směs mixovat, dokud neztuhne. Trvá to kolem 8 minut. Mísu sejměte z hrnce a míchejte do vychladnutí. Do směsi přidejte ovocné pyré a ušlehanou smetanu. Důkladně promíchejte a vložte do plastové nádoby. Tu dejte do mrazáku na cca 3-4 hodiny. Hotovou zmrzlinu podávejte se zbylým ovocem, nebo ji můžete přelít teplou ovocnou šťávou.

Máte-li mražené maliny, vůbec to nevadí. Nerozmrazujte je na vzduchu, ale krátce je povařte. Získáte tak více šťávy. Zdroj: Liv friis-larsen / Shutterstock.com

Tip od rodilých Francouzů

Pokud toužíte po pravé francouzské zmrzlině, můžete do směsi přidat lístky bazalky, máty nebo nastrouhanou limetkovou kůru. Máte-li mražené maliny, vůbec to nevadí. Nerozmrazujte je na vzduchu, ale krátce je povařte. Získáte tak více šťávy.

Zdroje:

VILLAFRANCA, Blasius. Methodus refrigerandi ex vocato salenitro vinum: aquamque ac potus quodvis aliud genus, cui accedunt varia naturalium rerum problemata. [s.l.]: V. & A. Doricus 90 s.

anno.onb.ac.at, www.cuisineaz.com, tomichutna.cz