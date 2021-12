Jak za pár minut vyrobit vynikající domácí máslo. S kupovaným se nedá srovnat!

Sezóna pečení vánočního cukroví je v plném proudu a vy jste už utratili majlant za máslo, které, ruku na srdce, nikdy nebude tak kvalitní jako domácí? S tím je konec! Dnes vás naučíme připravit domácí máslo za deset minut, takže další várka lineckého už může být úplně o něčem jiném.

Většina z nás nechce šidit pečení vánočního cukroví levnými margaríny, proto utrácí spoustu peněz za kostku kvalitního másla nebo si kupuje levné náhražky, které se jako máslo jen tváří. Není tedy lepší si připravit vlastní máslo doma?

Archeologové se domnívají, že máslo k nám přišlo s prvními domestikovanými zvířaty. Dokonce se našly i obrázky na zdech, kde byly namalovány postupy na přípravu másla. Skutečné důkazy o existenci másla máme však teprve posledních 2 000 let.

Zajímavé je, že lidé nejprve máslo nejedli. Používali ho jako kosmetický prostředek. Teprve poté zjistili, že se skvěle hodí i do teplé kuchyně. Zpočátku se s ním mastila pouze kaše a dávalo se do těsta při pečení.

Máslo bylo oblíbenou surovinou ve staročeské kuchyni

Máslo se však stalo v kuchyních všech hospodyněk velmi oblíbené. Babičky na něm vařily, smažily i pekly. Po máslu dokonce pojmenovávaly nejrůznější koláče, pečivo i zákusky. Některé názvy se ujaly a můžeme se s nimi setkat dodnes. Třeba máslové housky, máslové koláče, máslové těsto a podobně.

Velmi oblíbená svačinka a dříve každodenní jídlo, chleba s máslem, je v Evropě známý od 17. století. Tehdy se používala metoda stloukání másla v máselnicích. Smetana se vždy sbírala z povrchu mléka a přendávala se do jiné nádoby. Když jí bylo dostatek, začalo se stloukat máslo.

Domácí máslo je stejně návykové jako domácí chleba Zdroj: profimedia

Za časů našich babiček se máslo stloukalo především ve chvíli, kdy byla smetana tekutá, šlo to tak lépe. Nejprve vznikla šlehačka, která se dávala do dortů, a když se přešlehala, začalo vznikat máslo. To se skladovalo na statcích či zámcích ve velkých hliněných nádobách a sudech, které byly umístěny do chladného sklepa.

Pojďme se podívat na recept, díky kterému nemusíme trávit přípravou másla jako naše babičky hodiny, ale bude nám stačit pouhých deset minut.

Domácí máslo za deset minut

Smetanu nalijte do šlehací nádoby nebo hlubší mísy a šlehejte. Nejprve na nižší otáčky, později, až trochu zhoustne, můžete zrychlit.

Po pár minutách se hustá tekutina změní v tuhou šlehačku, která se pozná tak, že po vytažení metly dělá krásné „pusinky“.

Přesně v tomto okamžiku obvykle končíte, pokud připravujete šlehačku do dortů a na ovoce. Struktura je pevná a stále ještě hladká.

Jakmile budete šlehat ještě minutu, hedvábná šlehačka se začne rozpadat a měnit v hrudkovatou směs. To už jste jen krůček od výsledku.

Po dalších několika otáčkách mixéru se začne rychle oddělovat tekutina od tukové složky a začne to pěkně stříkat na všechny strany. Zpomalte otáčky, případně přikryjte část mísy utěrkou.

Čerstvé máslo. Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com

Můžete si pomoct cedníkem, ale malé kousky tuku podmáslí jen obohatí.

A jste ve finále. Máslo víceméně drží pohromadě a kolem něj je podmáslí. To opatrně slijte a uložte do lednice – lze ho použít při pečení koláče místo mléka nebo k marinování kuřecího, aby bylo pěkně křehké.

Máslo je teď třeba propláchnout čistou vodou a dostat z něj zbylou tekutinu.

Babičky to dělávaly tak, že máslo ponořily do nádoby se studenou vodou a mnuly rukama – dvakrát či třikrát, dokud nebyla voda úplně čirá. Chcete-li si proces urychlit, můžete do šlehací nádoby nalít studenou vodu (asi 2 dl) a ještě na nízké otáčky půl minuty šlehat. Vodu zakalenou odstředěným zbytkem podmáslí vylijte a všechno zopakujte.

Výsledkem by měla být hrouda másla. Přesuňte ji na potravinářskou fólii a zabalte. Bude se vám tak lépe tvarovat úhledná kostka, přesněji kvádr.

Takto pečlivě zabalené může máslo putovat do lednice. Neprodyšné zabalení je opravdu důležité, protože máslo velmi rádo – a hlavně rychle – nabírá pachy okolí, což by ho mohlo znehodnotit. A protože jde o máslo čerstvé, neskladujte ho příliš dlouho.

Na to, jak si připravit domácí máslo, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.idnes.cz, www.regiony.rozhlas.cz, www.kucharkaprodceru.cz