Jak vyrobit přepuštěné máslo a na co je mnohem lepší než normální

Přepuštěné máslo neboli ghí je stále větším trendem. Znaly jej přitom už naše babičky, postupem času se na něj ovšem v české kuchyni pozapomnělo. Nyní se ale do domácností vrací a lidé znovu objevují jeho výhody. Kromě toho, že pokrmům dodá lahodnou chuť, přináší i mnoho zdravotních benefitů. Víte, jak si ho připravit doma?

Klasické máslo patří mezi základní potraviny, které nechybí snad v žádné domácnosti. Je nepostradatelným komponentem mnoha pokrmů anebo chutná skvěle jen tak namazané na čerstvém chlebu. Pojí se k němu ale i několik nevýhod. Během skladování při pokojové teplotě se rychle kazí a vzhledem k tomu, že se pálí již při 150 stupních, je zcela nevhodné na smažení.

Smažení na másle přitom přináší pokrmům velmi zajímavou a lahodnou chuť, pro takový postup se však mnohem více hodí máslo přepuštěné neboli ghí. Přepuštěné máslo lze zakoupit v obchodech hotové, připravit si jej ale můžete velmi snadno i doma. Podomácku vyrobený produkt je navíc mnohem levnější než přepuštěné máslo z obchodu.

Přepuštěné máslo má oproti tomu klasickému při tepelné úpravě hned několik zásadních výhod Zdroj: FuzullHanum / Shutterstock.com

Co je přepuštěné máslo?

Výhody přepuštěného másla objevily již naše prababičky, které jej v kuchyni běžně používaly při vaření nejrůznějších pokrmů. Jde v podstatě o klasické máslo, které se zahřeje na určitou teplotu, během čehož se z něj odstraní voda a netukové složky. Zůstane tak jen čistý bezvodný máselný tuk, který je mnohem trvanlivější než běžné máslo, není nutné jej skladovat v chladničce a perfektně se hodí na smažení. Navíc má krásnou vůni a oříškovou chuť.

Máslo ghí je velmi populární i v zemích Blízkého východu, kde se mu často přezdívá „elixír života”, a to proto, že obsahuje velké množství zdraví prospěšných látek. Je bohaté na antioxidanty, minerály, beta karoten a vitamíny. Oproti klasickému máslu má také mnohem příznivější složení aminokyselin.

Účinky přepuštěného másla

Obsah živin a vitamínů činí z přepuštěného másla doslova zázrak. Ghí zlepšuje imunitu lidského organismu, má příznivé účinky na nervovou soustavu, podporuje činnost tkání a díky tomu, že dokáže aktivovat zažívací procesy v těle, zrychluje metabolismus, a tak napomáhá v hubnutí.

Používat se však nemusí jen vnitřně. Přepuštěné máslo totiž působí blahodárně i na pokožku. Lze s ním mazat popáleniny, odstraňuje akné a podle některých dokonce vyhlazuje pokožku.

Přepuštěné máslo před ztuhnutím. Zdroj: StockImageFactory.com / Shutterstock.com

Příprava přepuštěného másla:

Přepuštěné máslo však nejvíce využití najde právě v kuchyni. Kromě toho, že je nesmírně vhodné ke smažení, se skvěle hodí i pro přípravu nejrůznějších těstíček či k zapékání. Velkým pozitivem je i jeho skladování. Mimo chladničku totiž vydrží až tři měsíce, v chladničce pak dokonce až rok. Jeho příprava je vskutku snadná a zvládne ji každý.

Budete potřebovat:

500 gramů nesoleného másla

větší hrnec

lžíci

sítko

papírovou utěrku

zavařovací sklenici

Postup:

Všechno máslo přemístíme do hrnce a na velmi nízkém plameni jej pomalu rozpustíme. Důležité je máslo nerozpouštět zprudka, neboť by se mohlo začít připalovat, pokud disponujete kuchyňským teploměrem, máte výhodu. Teplota rozehřátého másla by se měla pohybovat zhruba kolem 110 stupňů Celsia.

Při správné teplotě po chvíli začne máslo pěnit a prskat. Na povrchu si všimnete srážející se bílkoviny, kterou průběžně lžicí sbírejte. Nemusíte se jí ovšem zbavovat. Můžete jí přemístit do uzavíratelné sklenice a několik dní uchovávat v chladničce. Má nasládlou chuť, a tak se perfektně hodí například na přípravu palačinek či buchet.

Přepuštěné máslo by mělo mít krásnou zlatavou barvu. Když bude čisté a přestane prskat, je hotovo. Vypněte plamen a nechte ghí lehce zchladnout. Poté si vezměte sítko a vystelte jej papírovou utěrkou. Přes něj nalijte přepuštěné máslo do předem připravené uzavíratelné sklenice.

Přepuštěné máslo můžete uchovávat v chladničce i při pokojové teplotě mimo dosah slunečních paprsků.

Zdroje: vimcojim.cz, fresh.iprima.cz, bezhladoveni.cz