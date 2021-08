Jak nejlépe vyšlehat bramborovou kaši? Přidáte-li ingredienci navíc, bude skvělá

Příprava lahodné bramborové kaše je umění, které se musí řádně vypilovat. Jak dokonale vyšlehat bramborou kaši, to vám přinášíme v dnešním bramborovém článku.

Bramborovou kaši si můžete připravit v různé konzistenci. Někdo má rád hustou s kousky brambor, někdo upřednostňuje krémovou a jemnou variantu. Kaše navrch s máslem, bez másla, nebo s rozpuštěným máslem? S pažitkou? S libečkem? To je čistě na vaší chuti!

Malá vzpomínka neuškodí…

Pamatujete si bramborovou kaši ze školní jídelny? Pokud se tomu dalo říkat kaše. Tato prášková směs se dá koupit i dnes a dá se říct, že chuťově je stejná jako kdysi. Ale touto náhražkou se dnes rozhodně nebudeme zabývat, naopak si připravíme extra vymazlenou kaši z opravdových brambor, ne těch práškových.

Brambory se vaří buď oloupané a rozkrájené na menší kousky, nebo se vaří vcelku i se slupkou Zdroj: dashtik/Shutterstock.com

Výběr brambor, není to jen tak

Abyste dosáhli co nejúžasnější, i oku lahodící kaše, kupte brambory varného typu C, popřípadě B. Výběr brambor je velmi důležitý. Pokud nebudou dobré brambory, kaši ničím nezachráníte.

Varný typ A je pro kaši absolutně nevhodný, brambor je málo moučný a po uvaření pevný. Tento typ si nechte na Vánoce na salát. Já osobně mám tento varný typ ráda pečený v troubě nakrájený na „lodičky“ jako přílohu.

Varný typ B je takový bramborový univerzál. Přidat je můžete do polévek, využít jako variabilní přílohu, péct v troubě, udělat z nich těsto, atd.

Varný typ C je ideálem pro kaše i šťouchané brambory, ale z těchto brambor jsou luxusní i bramboráky. Hodí se na škubánky (opět zavzpomínáme na školní jídelnu).

Brambory se vaří buď oloupané a rozkrájené na menší kousky, nebo se vaří vcelku i se slupkou a loupou se až po uvaření. Zkuste oba způsoby a uvidíte, co vám bude více vyhovovat.

Ingredience navíc? To je na vás

Recepty se různí i podle toho, co do kaše přidáváme. Nejčastěji se setkáme s pažitkou, já osobně mám ráda lehkou chuť libečku, který přidávám do vody při vaření brambor, ale kombinací je spoustu, lidé hází do kaše i oříšky nebo parmezán.

Lidé používají na vyšlehání ruční elektrický šlehač, nebo svou vlastní sílu Zdroj: HandmadePictures/Shutterstock.com

Jak na krásně vyšlehanou kaši?

Na tento recept bude potřeba:

kilo brambor (nejlépe varný typ C)

150 ml mléka

150 ml smetany

100 g másla

sůl dle chuti

Oškrábejte brambory, nakrájejte je na menší kusy a propláchněte je ve studené vodě, aby se brambory zbavily nadbytečného škrobu. Přidejte studenou vodu, dostatečné množství, aby brambory měly dost místa. Osolte ještě studenou vodu a vařte do měkka.

Brambory sceďte a kastrolem zatřepte, aby z brambor odešla pára. Poté brambory trochu rozmačkejte, ať vám při šlehání neutečou z hrnce. Nejdříve se pomalu přidává horké mléka/smetana (Nemusíte přidat celý objem, odhadněte správnou konzistenci. Jaká konzistence je ta správná? Ta, která se vám bude líbit.), až pak přijde na řadu máslo. A to by mělo být vytažené z lednice co nejkratší dobu. Kaši dochuťte solí. Někdo přidává špetku muškátového oříšku.

Lidé používají na vyšlehání ruční elektrický šlehač, nebo svou vlastní sílu. Někdo nedá dopustit na šlehač, někdo na ruční práci s metličkou. Já osobně mám dobrou zkušenost s ručním šlehačem, protože se mi zdá kaše krásně nadýchaná. Určitě se mnou spoustu lidí nebude souhlasit, ale já to ručně tak hezky neumím.

Do kaše se pusťte co nejrychleji, protože ohřívaná…to už není ono!

