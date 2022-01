Jak vyšlehat dokonalou šlehačku: Jednoduché fígle, o kterých jste asi neslyšeli

Šlehačka ve spreji se s tou domácí vůbec nemůže srovnávat. Pokud jste tedy i vy podlehli lenosti a kupovali tuto chemickou přeslazenou hmotu, sáhněte si do svědomí. Když už hřešit, tak kvalitně! Připravte si tedy dokonalou šlehačku doma, poradíme vám fígle, aby byla skvělá!

Hebká, krémová, nadýchaná, lahodná, a tak akorát sladká, taková by měla být domácí šlehačka. Pokud ji tedy potřebujete na ozdobu nějakého dezertu nebo třeba na palačinky, rozhodně nesahejte po té ve spreji, ale připravte si domácí.

Možná se bojíte, že se vám srazí nebo že ji nezvládnete dostatečně vyšlehat, ale nemusíte, přinášíme vám několik triků, aby byla vaše šlehačka nadýchaná jako obláček.

Rozdíl mezi šlehačkou ve spreji a tou domácí

Rozdíl mezi šlehačkou ve spreji a tou domácí je ten, že šlehačka ve spreji není vyšlehaná vzduchem, ale oxidem dusným, proto rychle spadne a rozpouští se. Stejné není ani složení. Ve smetaně z obchodu si kupujete našlehaný rostlinný tuk, u smetany ke šlehání, kterou si následně upravíte na šlehačku, pouze sesbíranou tučnou část mléka.

Pozor, abyste smetanu nepřešlehali. Zdroj: Arina P Habich/Shutterstock.com

V domácí šlehačce se také nemusíte obávat množství tuku, je totiž lehce stravitelná, a navíc obsahuje bílkoviny, vápník i vitamíny skupiny B.

Pokud si chcete připravit kvalitní domácí šlehačku, vždy sáhněte po smetaně ke šlehání, která má podíl tuku minimálně 33 %. Následně ji nechte vychladit na cca 6 °C a začněte šlehat. Nejprve pozvolna a teprve, až začne smetana houstnout, přidejte otáčky na maximum a vyšlehejte ji téměř do pevna. Na finále otáčky opět snižte.

Nazačínejte šlehat na vysoké otáčky

Nikdy však nezačínejte na vysoké otáčky, nejen, že vám bude smetana všude stříkat, ale mohli byste ji i snadno přešlehat. Také nikdy nešlehejte tam, kde vaříte, je tam totiž velké horko a v takovém vzduchu šlehačka špatně tuhne. Ideální je vychladit mísu, ve které budete šlehat, to tuhnutí také pomůže.

Do kávy si můžete smetanu vyšlehat Zdroj: Still for Style / Shutterstock.com

Konzistenci šlehačky můžete ovlivnit dle toho, jak tuhou ji máte rádi. Řidší se hodí na palačinky či lívance, tužší pak na zákusky i do kávy. Nikdy však nešlehejte příliš dlouho nebo se vám šlehačka změní v máslo a podmáslí.

Na přípravu domácí šlehačky se podívejte ve videu:

Zdroj: www.mleko.cz, www.regiony.rozhlas.cz, www.kuchynelidlu.cz