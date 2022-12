Vyhazujete kůru z citrusů? Děláte chybu. Naše babičky s ní dělaly zázraky

Citrusová kůra je takové malé bohatství. Vzpomeňte si na to pokaždé, když budete citron nebo pomeranč držet v ruce a kůru nevyhazujte. I naše babičky věděly, že se s ní dají dělat zázraky!

Citrusy jsou ceněny nejen pro vysoký obsah vitaminu C, ale využít a zpracovat se dají takřka celé. Nejenže nabízejí omamnou osvěžující vůni, mají výraznou, ale nevtíravou chuť, ale také se hodí pro několik vychytávek jak v kuchyni, tak v celé domácnosti.

Kůru můžete nastrouhat na jemném struhadle, nebo pro delší vlákna můžete použít zester. Zdroj: Shutterstock

Citronový pepř

V kuchyni mají citrony i citronová kůra velmi široké využití. Nepopíratelně tvoří skvělé duo s rybami a kdo by neznal citronovo-pepřovou omáčku? Ostatně citronový pepř pro každou příležitost si můžete vyrobit i doma a bude vás stát jen pár korun.

Nastrouhejte kůru z několika citronů a smíchejte s balením černého pepře. Nechte směs vysušit v troubě a poté přesypte do kořenky. Citrusy klidně namixujte, k citronu přidejte limetku i pomeranč.

Citronový olej

Skvělé ochucovadlo nejen salátů je i citronový olej. Nastrouhejte kůru z jednoho citronu pomocí takzvaného zesteru a vhoďte do lahve s panenským olivovým olejem, nechejte alespoň týden odstát.

Z citrusů udělejte lahodný karamel. Zdroj: Shutterstock

Karamelové potěšení podle Pauluse

Ve sladkém světě je použití citrusů jako sen. Dodají moučníkům šťavnatost a pikantní chuť. Abyste měli citronovou kůru vždy po ruce, vyrobte si citrusovou strouhanku. Kůru nastrouhejte a nechte usušit, buď v troubě, nebo pomaleji třeba na topení.

Labužnický zážitek je pak karamelová citrusová kůra, kterou můžete ihned použít do moučníků, nebo si ji uchovat ve sklenici a odebírat z ní.

Skvělý recept, jak na citrusovou lahůdku, vám přinášíme na videu pod taktovkou úžasného kuchaře Romana Pauluse:



Dejte vařit vodu do menšího kastrůlku a kůru z několika citrusů oloupejte zesterem, vzniknou delší proužky. Vhod’te je do vroucí vody a nechejte blanšírovat. Mezitím si v druhém kastrůlku připravte karamel a do karamelu vymačkejte šťávu z pomeranče. Přeceďte citronovou kůru a smíchejte ji s karamelem. Odstavte a po vychladnutí už si jen užívejte její lahodnou chuť.

Na špínu i proti zápachu

Citronovou nebo citrusovou kůru využijete velmi dobře i při úklidu domácnosti. Můžete ji použít jako osvěžovač vzduchu do odpadkového koše. Na dno koše stačí hodit pár slupek a ty přebijí nepříjemný odpadkový odér. Citrusovou kůru můžete také usušit a naplnit jí látkové pytlíčky, ty v šatní skříni poslouží nejen jako osvěžovač vzduchu, ale také jako účinný odpuzovač molů. Slupky jsou také skvělým pomocníkem při čištění varné desky a trouby, stačí jimi přejet připečená místa a poté dočistit.

Cukr a kůra z citrusů jsou skvělými lazebníky pro vaši pokožku. Zdroj: shutterstock

Citron pro krásu

V neposlední řadě citrusy umí hýčkat nejen chuťové pohárky a čistou domácnost. Zkuste si z citrusové kůry vyrobit pečující peeling. Nastrouhejte kůru z citronu, smíchejte s pár kapkami citronové šťávy, lžící cukru a pár kapkami esenciálního oleje. Naneste na pokožku a použijte jako klasický peeling. Po citrusové péči bude pokožka krásně hladká a vláčná.

Zdroje: www.youtube.com, itesco.cz, www.bydlimekvalitne.cz