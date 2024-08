Někdo na ně nedá dopustit, jiní je nesnášejí. Když už si jejich zvláštní chuť zvyknete a oblíbíte si ji, potěší vás nejen nakládané olivy, ale i nálev. Jak jej použít?

Milujete olivy? A co děláte s nálevem?

Milujete olivy a je vám líto pokaždé vylít spoustu nálevu do odpadu? Tak to nedělejte. Nejde o žádné šetřílkovství a škudlení za každou cenu. Olivový nálev je jemný i výrazný zároveň. Není tak brilantní jako samotná naložená oliva, ale stále nabízí dost její chuti. Nálev je tak akorát, abyste s ním vylepšili různá jídla.

Co s nálevem z oliv? Přidejte trošku do martini! Olivy si přece se sklenkou suchého drinku báječně rozumí a stejné je to i s nálevem. Myslí si to také na YouTube kanálu Filthy Cocktail Mixers & Garnishes.

Zdroj: Youtube

Olivový nálev se hodí do salátů

K čemu se hodí nálev z oliv? Jak už bylo řečeno, nabízí vyváženou chuť, kterou milovníci oliv ocení. Do jídla se přesto nepoužívá po litrech, ale jen jako stopa, která vypíchne další chutě a zvýrazní středomořský nádech jídel, který si právě s použitím oliv často spojujeme. Kam tedy nálev použít?

Například do salátů. Výborně se hodí k rajčatům, okurkám, červené cibuli a sýru balkánského typu. Trošku nálevu smíchejte s olivovým olejem, solí, pepřem a bylinkami a použijte do salátu. Nálevu nemusí být v salátu hodně, sami vyzkoušejte kolik ho je tak akorát. Nálev dodá také na slanosti, proto buďte s přidáním další soli opatrní.

Pokud však máte k dispozici úplně jiné druhy zeleniny, ani pak neprohloupíte s olivovým dresinkem, do kterého patří trocha nálevu, olivový ocet, balzamikový krém nebo ocet, hořčice, med a samozřejmě nezbytná sůl a pepř podle chuti.

Olivový nálev nepatří jen do salátů

Překvapí vás možná použití nálevu v marinádě. Konkrétně jde o marinádu z nálevu, citronové šťávy, česneku a bylinek, ve které by se mělo vykostěné kuřecí marinovat alespoň několik hodin. Vyzkoušejte to, marináda nemá chybu!

Italové jsou proslulí nejen pizzou a těstovinami, ale také jednoduchou přípravou a nenáročností surovin k přípravě omáček k těstovinám. Umějí si poradit například s pečenými rajčaty, černými olivami a troškou nálevu z oliv, které dosolí a opepří, než je zlehka posypou strouhaným parmezánem.

I vy to můžete vyzkoušet. Pamatutujte, že k italským dokonalým pokrmům patří především kvalitní suroviny a střídmost. Těstoviny nemají v omáčce plavat, ani tonout pod nánosy sýra. Jděte na to pomalu a jistě, nesnažte se chutě přebít.

Máte-li ale chuť na pečené brambůrky, i k těm se překvapivě nálev hodí. Trošku nálevu smíchejte s bylinkami a potřete jimi v poslední fázi pečení brambory. Kdybyste to udělali už na začátku, bylinky by se spálily a zhořkly. Proto si dochucení nechte až na závěr. Uvidíte, že nálev z oliv vás nezklame.

Zdroje: jeffsgardenfoods.com, bonappetit.com