Vyhazujete slupky od ovoce a zeleniny? Pak už to nedělejte. Poslouží vám mnohem víc, než si myslíte…

Mytí, čištění, loupání a krájení plodů je klasickým kulinářským úkonem. Většina z nás věří, že pod tenkou či hrubou slupkou je zelenina nebo ovoce lepší. Podle odborníků to ale tak být nemusí, protože právě ve slupkách se nachází spousta vitaminů a minerálů, která se dají velmi dobře využít. Tady je malý návod, jak…

V příspěvku autora ThatDudeCanCook zjistíte, jak naložit s bramborovými slupkami. Více na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Bramborové slupky

Jsou nízkokalorické a plné vitaminu C, vlákniny a minerálů (zejména fosforu, niacinu, hořčíku, draslíku a zinku). Využít je můžete jako „přírodní náplast“ na popáleniny, škrábnutí nebo dokonce bodnutí hmyzem. Hodí se i jako první pomoc při akné nebo černých kruzích pod očima. Slupky jsou nabité vitaminy a podporují rychlou regeneraci pleti. Využít je můžete i jako „bělidlo“ na pigmentové skvrny a znaménka. A protože jsou brambory především jídlo, můžete si ze slupek vykouzlit i nějakou tu mňamku k televizi. Co třeba chipsy? Jak na to: Slupky omyjte, osušte a vyskládejte na plech vystlaný pečícím papírem. Jídlo ochuťte kapkou oleje, solí a provensálským kořením. Chipsy pečte ve vyhřáté troubě na 180–200 °C zhruba 15 minut. Servírujte je s jogurtovým nebo tvarohovým dipem. Jsou skvělým pohoštěním k večerní televizi.

close info Profimedia zoom_in Bramborové slupky můžete využít na spoustu způsobů.

Mrkvové odřezky

Mrkev obsahuje velké množství karotenu. Ve slupce ho najdete také, ale jako bonus ještě k němu můžete připočítat přítomnost polyacetylenů, které se nachází těsně pod slupkou. Jde o látky, které mají protirakovinné, protiplísňové a protizánětlivé účinky. Navíc fungují i jako přírodní antidepresivum, protože zvyšují produkci „hormonu štěstí“ – serotoninu. Jak toho můžete využít? Slupky klidně můžete „utopit“ ve vývaru, kterému dodají vitaminy i lepší chuť. Slupky můžete také rozmixovat třeba do omáček či pomazánek. Naše babičky z nich připravovaly domácí vegetu. Zkuste to také: Slupky mrkve a celeru navrstvěte na pekáč. Sušte je v pootevřené troubě při teplotě 50 °C. Jakmile se zelenina vysuší, rozmixujte ji nadrobno a smíchejte se solí. Hotovo!

close info Profimedia zoom_in Mrkvové slupky můžete použít do vývaru nebo do omáček.

Co s dalšími odřezky?

Kůra z citronu – zalijte ji vodou a 10 minut povařte. Jakmile směs vychladne, přelijte ji do rozprašovače. Poslouží jako osvěžovač vzduchu.

Jablečné slupky – 400 g slupek napěchujte do zavařovací sklenice a zalijte 1 litrem převařené vody, ve které jste předtím rozpustili 500 g hnědého cukru. Hrdlo sklenice přetáhněte gázou a obsah nechte 10 dní kvasit. Jablečný ocet je výborný k přípravě zdravých limonád a dost se po něm hubne!

Banánové slupky – regenerují kůži, proto se hodí jako okamžitá pomoc při různých poraněních. Můžete je namočit do vody a nechat pár dní odstát. Roztok je výborné květinové hnojivo.

Cibulové slupky – můžete je rozemlít a použít při pečení chleba. Případně i „utopit“ ve vývaru, kterému dodají krásnou barvu.

Zdroje: https://gardeningsoul.com, https://chytrarecyklace.cz