Máte v chlebníku starší pecen chleba? Určitě ho nevyhazujte. Naopak, využijte ho na přípravu spousty lahodných pokrmů. Tady je malá inspirace...

Chléb patří mezi základ jídelníčku každého Středoevropana. Je sytý, cenově dostupný a téměř nikdy se ho nepřejíte. Má ale jednu vadu na kráse – poměrně rychle tvrdne. Odborníci tvrdí, že je to proto, že chlebové těsto obsahuje 40 % vody, která se nachází především ve střídce. Když necháte chléb dlouho na vzduchu, z kůrky se začne odpařovat voda a bochník začne schnout a tuhnout. Co můžete udělat s takovým „chlebovým tvrďákem"? Věřte, že užití je více než bohaté…

Vyrobte si ochucenou strouhanku

Starší chleba nakrájejte na kusy a pak ho rozmixujte. Výslednou drť opečte na pánvi s trochou oleje, pepře a soli. Strouhanku skladujte v uzavřené nádobě, kterou umístěte na chladné místo. Pokud chcete, můžete do ní přidat nasekané bylinky a použít ji jako posypku na saláty, polévky nebo těstoviny. Výborná je také na pečenou zeleninu a maso!

Náš tip: Chcete mít strouhanku výraznější? Použijte na její výrobu kváskový chleba. Výborná je také strouhanka ze směsi různého pečiva, například briošky, žitného nebo pšeničného chleba.

Chlebovou strouhanku můžete ochutit solí, kořením a použít ji jako posypku na zapékané pokrmy.

Vsaďte na náhražku parmezánu

V italské kuchyni se běžně strouhanka používá jako alternativa parmezánu. Přezdívá se jí parmezán chudých a přidává se například do pesta. Takový falešný sýr si můžete vyrobit jednoduše z droleného chleba, který si opečete na másle (případně olivovém oleji), který dodá křupavé drti sýrovou chuť. Pesto si vyrobíte snadno: Rozmixujte krajíc chleba na jemnou drť. Poté přihoďte bylinky (bazalku, špenátové listy), trochu ořechů, sůl, pepř a kapku olivového oleje. Přísady mixujte do té doby, než pesto získá tu pravou konzistenci.

Ochucené strouhance se v Itálii přezdívá parmezán chudých.

Vyzkoušejte chlebovou majonézu

V kodaňské restauraci Menfreds servírují chlebovou majonézu k tataráku. V jiných podnicích ji podávají k rostbífu nebo rybě. Ochutnejte ji také. Příprava je více než snadná: 40 g chlebové střídky (bez kůrky) namočte na dvě hodiny do nálevu od okurek. Poté směs rozmixujte společně s 2 vejci vařenými na hniličku a 20 g dijónské hořčice. Během mixování přilévejte do směsi 200 ml oleje. Chlebová majonéza je výborná k rybám!

Chlebový pudink můžete ochutit rozinkami nebo sušeným ovocem.

Vynikající pudink z chleba

Ochutnejte kultovní pudink ze staré kuchařky Marie Janků Sandtnerové! Kuchařka ho dělávala ze starších housek, ale dá se místo nich použít i obyčejný chleba. Jak na to: Nastrouhejte tři krajíce tvrdého chleba a zalijte je 5 lžícemi rumu. Než drť nasaje alkohol, smíchejte v kastrůlku 3 lžíce másla, 2 lžíce cukru. Poté přimíchejte ještě 4 žloutky, nakrájenou pomerančovou kúru, rozinky, nabobtnalý chleba, skořici, tlučený hřebíček a vyšlehaný sníh ze 4 bílků. Těsto dejte do formy a hodinu pozvolna vařte v páře. Je to lahůdka.

