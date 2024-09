Koupit si větší balení kávy se vyplatí. Ovšem, jak docílit toho, že si káva uchová svou chuť a vůni po dlouhé týdny?

Pití kávy je vášeň! Pokud si potrpíte na pravou kávu – tedy ne tu „instantní“ – máte dvě volby. Buďto si koupit zrnka a umlít kávu sami, nebo vsadit balení mleté kávy, kterou stačí jen odměřit a zpracovat podle svého gusta. Ovšem pokud chcete, aby vaše káva vydržela dlouho voňavá a čerstvá, měli byste dodržovat základní principy jejího skladování. Jaké jsou?

Baristka Petra Davies Veselá vám poradí, jak skladovat kávu v domácím prostředí. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Tma, chlad a sucho...

Předně nikdy nedávejte kávu na teplé místo. Proč? „Protože čím teplejší je místo, tím káva rychleji ztrácí své aroma,“ říká jeden z baristů a pokračuje: „Kávová zrna obsahují oleje, které při vyšší teplotě oxidují a rychle se kazí. Proto i ta nejdražší káva vám může doma – i při běžné pokojové teplotě – žluknout. Když si ji pak uvaříte, její chuť vás nemile překvapí a je to už vyloženě na to, že kávu vyhodíte.“

Sázka na vakuovanou dózu

Káva je známá tím, že je citlivá nejen na teplotu skladování, ale nedělá dobře ani přísun kyslíku, světla (ať už denního nebo umělého), ale špatně snáší i vlhkost. Proto pokud chcete, aby vám dlouho vydržela, je potřeba ji uchovávat ideálně v (tmavé) vakuové dóze. Nejlepší místo na její skladování je to, kde je sucho, tma a chlad.

Pozor na mrazák

Nedávno kolovala taková rada, že káva dlouho vydrží, když ji dáte do ledničky nebo do mrazáku. Kávě sice chlad prospívá, ale zase ne v takové míře. Navíc, v chladničce hrozí dvě velká rizika, která by mohla kávu znehodnotit – vlhkost a potraviny. „O kávě se ví, že rychle přebírá pachy. Proto se nesmí skladovat nikde, kde je blízkost jiných aromatických potravin,“ říká barista a dodává, že tímto způsobem by se narušila nejen vůně kávy, ale hlavně její chuť. A to nechcete…

close info Profimedia zoom_in Káva nesnáší teplo, kyslík, světlo a vlhkost.

Sůl jako konzervant

Podle baristů je nejlepší si kupovat kávu v celých zrnkách. Podle odborníků zrnka fungují jako takové „trezory“, které uchovávají vonné složky kávy. Proto káva při každém mletí tak krásně voní… Pokud ale nemáte doma mlýnek, pak vám nezbyde nic jiného, než si koupit balíček již namleté kávy.

I v tomto případě je potřeba kávu chránit před vlivem světla, tepla a kyslíku, proto je vhodné ji po koupi ihned nasypat do dobře těsnící dózy. Pokud chcete, aby vám déle vydržela, přidejte do ní i trochu soli. Sůl funguje v tomhle případě jako konzervant. Zároveň ji můžete přidat do presovače nebo překapávače při přípravě kávy. Zlepší její chuť!

Zdroje: www.cafemontana.cz, www.vitalcountry.cz