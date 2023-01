Překyselená, připálená či přesolená omáčka: Naše babičky si s tím věděly rady

Pokud se vám někdy stal kuchyňský nedoraz a měli jste dojem, že vařenou omáčku už nezachráníte, neházejte hned flintu do žita. Poradíme vám, jak ji můžete ještě zachránit dle zkušeností našich babiček.

Drobné či větší nehody při vaření pokrmů se mohou snadno stát nejen začínající hospodyni, ale i zkušenému kuchaři. Přesolit, připálit či překyselit omáčku je sice nepříjemné, ale ne nenapravitelné. Mnohé se totiž většinou dá ještě zachránit. Jen musíte vědět, jak správně na to. Vyzkoušejte proto několik ověřených rad.

Jak přelstít připálenou omáčku?

V první řadě neztrácejte hlavu, protože i připálený pokrm je možné několika elegantními triky zachránit tak, aby si na něm ještě všichni pochutnali. Jestliže se vám omáčka lehce přichytila ke dnu hrnce, nic není ztracené. První, co byste měli okamžitě udělat, je její přelití do jiného hrnce. V omáčce by neměly zůstat žádné připálené a připečené zbytky, a proto nikdy přichycené kousky ničím neseškrabujte. I kousíček totiž může zkazit chuť celé omáčky. Ze všeho nejlepší je omáčku do nové nádoby přelít přes sítko. A jak chuť připáleniny zneutralizovat? Naše babičky měly hned několik triků.

Chlebová kůrka skvěle pohltí chuť a zápach připáleniny. Zdroj: Profimedia

Použijte chlebovou kůrku a citron

Připálenou smetanovou omáčku v nové nádobě můžete zachránit tak, že do ní rozdrobíte chlebovou kůrku, pak přidáte silnější kolečko citronu a vše dobře alespoň 10 minut provaříte a poté sdecíte. Stejně tak můžete přidat trochu mouky rozšlehané v mléce nebo trošce smetany a za stálého míchání přivést k varu. Hotovou omáčku poté přeceďte přes sítko a zjemněte kouskem másla.

Vyzkoušejte syrovou bramboru

Jednoduše oloupejte jednu celou bramboru a dejte ji vařit do omáčky, kterou již máte přelitou v novém hrnci. Pravidelně míchejte a vařte pouze na mírném ohni, aby se omáčka opětně nepřipálila. Bramboru tak po 10 minutách vyndejte. Pokud šlo o silně připálenou omáčku a jedna brambora nepomohla, celý postup opakujte s další bramborou do té doby, dokud nedocílíte odpovídající chuti. Brambory mají totiž výbornou schopnost pohltit nepříjemnou hořkost a nelibou vůni.

Záchranářem je i korkový špunt

Pokud patříte mezi ctitele dobrého vína, občas si schovejte nějaký ten korkový špunt. Jedná se totiž o dalšího pomocníka, který vás zbaví nepříjemných následků připálenin. Nejprve zátku vložte do ochranného látkového sáčku, využít můžete i sáček na čaj. Zachytí se tak případné kousky odroleného špuntu, který byste měli nechat vařit v omáčce 10 až 15 minut. Podle druhu jídla můžete také přidat trochou worcestrové omáčky, rajčatového protlaku nebo bylinek.

Zdá se vám omáčka přesolená?

Jestliže vám „ujela“ ruka se solí, můžete tuto nehodu zachránit opět pomocí syrové brambory, kterou je nutné chvíli povařit. Nejenže tato zelenina funguje na připáleniny, ale výborně absorbuje i přebytečnou sůl. Omáčku lze také nejprve zředit a následně zahustit trochou bramborové moučky a necháte chvíli projít varem. Podobnou službu vám prokáže i kousek mrkve či chleba. Přidat je možné také oloupané a nakrájené rajče nebo pár lžic jogurtu.

Jestliže vám „ujela“ ruka se solí, můžete tuto nehodu zachránit opět pomocí syrové brambory, kterou je nutné chvíli povařit. Zdroj: Profimedia

I překyselená omáčka se dá zachránit

Pokud se vám stalo, že je omáčka příliš kyselá, kápněte do ní trochu slazeného kondenzovaného mléka nebo smetany. Ve výsledku docílíte nejen správné chuti, ale i jemné konzistence.

Extra tip: Jak na omáčku, která se srazila

Zahřejte sraženou omáčku ve vodní lázni a přidejte máslo, pokud je omáčka smetanová, je lepší ji rozmixovat. Následně ji můžete lehce zahustit trochou mouky či špetkou škrobu, který rozmícháte v mléce nebo smetaně. Babičky si často se „zdrclou“ omáčkou poradily i přidáním dětské krupičky rozmíchané ve studené vodě a krátkým povařením.



