Jak kuchařky v 19. století zachránily přesolenou pečeni? Stačil jim kus látky

Pokud jste někdy přesolili připravovaný pokrm, jistě víte, jaká je to lapálie. Snahou každé hospodyně je jídlo zachránit, naštěstí existují triky, které vám pomohou. Některé z nich jsou známé několik staletí.

Bílek je sázka na jistotu

Připravujete vývar plný zeleniny a po ochutnání je tak slaný, že se prostě nedá jíst? Pokud nechcete polévku ředit, pomoc je snadná. Rozklepněte vajíčko, oddělte bílek od žloutku a syrový bílek dejte do polévky. Jeden je málo, použijte minimálně tři. V horké tekutině se za chvíli srazí, snadno ho pak vyjmete děrovanou lžící nebo naběračkou. Bílek sůl perfektně absorbuje. Máte-li na plotně krémovou polévku, tak slanou chuť zneutralizujete přidáním zakysané smetany.

Nad přesolenou polévkou není třeba šílet. Existují řešení, jak pokrm zachránit. Zdroj: Profimedia

Pomůžou i brambory

Starý trik s bramborou zná snad každý, stačí ji syrovou nakrájet do pokrmu a nechat asi čtvrt hodiny vařit, aby pěkně vsákla všechnu přebytečnou sůl. Výhodou je, že brambory poté, co splnily svůj účel, nemusí končit v koši. Přidejte je do omelety, salátu či jiného pokrmu, který už tím pádem není nutné solit.

Pečivo umí divy

Nemáte bílek ani brambory a omáčka, kterou jste uvařili je nechutně slaná? Vezměte kousek chleba nebo housky a jednoduše ho ponořte do hrnce s pokrmem a zakrátko vyndejte ven, aby se nerozmočil. Pečivo dokáže absorbovat mnohem více soli než dvě výše zmíněné suroviny.

Kostka cukru

Dobrým pomocníkem může být i cukr. Stačí vzít kostku, položit ji na lžíci a pomalu ponořit do pokrmu. Jakmile je kostka cukru nasáklá a začne se rozpouštět, ihned ji vyjměte. Následně pokrm ochutnejte, a je-li jídlo stále slané, zkuste to znovu s novou kostkou cukru. Nemusíte se bát, že pokrm dostane sladkou chuť, pokud nenecháte cukr zcela rozpustit, přebytečnou slanost dokáže dostat ven.

Někdy postačí kostka cukru na lžíci. Zdroj: Profimedia

Citron nebo ocet

Cokoli kyselého, to je vaše spása. Použijte citronovou šťávu nebo kapku jemného octa, abyste přebili slanou chuť. Kyselost vytáhne přebytečnou sůl z vařených brambor nebo přesolených ryb. Ideální je čerstvě vymačkaná citronová šťáva a bílý vinný ocet. A pozor, i zde platí všeho s mírou!

Na solení masa před pečením dávejte pozor. Zdroj: Profimedia

Kus látky

Připravujete pečeni k obědu? Přesolit ji by byla škoda, i to se však může snadno stát. Co radily kuchařkám chytré knihy v 19. století? Přesolenou pečeni napravíte tím, že namočíte čistý kus látky do studené vody, vyždímáte ho a natřikrát přeložíte. Látku poté položte na pečeni a lehce ji posypejte solí. Přiklopte pekáčem a postavte asi na půl hodiny na teplé místo. Poté odkryjte víko a po sejmutí by látka měla být zespodu pokryta krystalky přebytečné soli z pečeně.

