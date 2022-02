Jak zachránit připálenou omáčku: Naše babičky používaly obyčejnou bramboru

Strávíte hodiny u plotny vařením dobré omáčky, skvěle ji dochutíte a dovedete ji k dokonalosti. Nakonec ji necháte ještě chvilku povařit a zazvoní vám telefon. Z krátkého hovoru se stane konverzace na patnáct minut, během které zcela zapomenete na to, že máte na sporáku své mistrovské dílo. A najednou cítíte, že se něco pálí. A k vašemu zděšení je to ona omáčka. Co teď? Dá se ještě zachránit, nebo ji musíte s lítostí vyhodit? Dá se zachránit! A to zcela jednoduše.

Může se to stát během několika málo vteřin, kdy pustíte svou omáčku z dohledu. A najednou je malér na světě. Celá rodina netrpělivě vyčkává na oběd, vy stojíte u sporáku, díváte se na připálenou omáčku a do očí se vám skoro hrnou slzy. Spálená omáčka je průšvih. Naštěstí ale takový, který se dá velmi snadno vyřešit. Ještě než chytnete hrnec a vzteky omáčku vylijete, vyzkoušejte několik známých rad, jak omáčku zbavit hořké chuti.

Jak zbavit omáčku připálenin

V první řadě je nutné odstranit veškeré připáleniny z omáčky. Vezměte si velmi jemné sítko a omáčku přes něj přeceďte do čistého hrnce. A to klidně dvakrát. Jde o to, aby se v ní nenacházely žádné černé připálené kousíčky. Když máte omáčku čistou, je třeba zapracovat na její chuti. Byť se v ní už žádné připáleniny nevyskytují, omáčka už jistě stačila jejich hořkou chuť absorbovat. A i když si možná v této fázi říkáte, že se vám pokrm přece nemůže podařit zachránit, nezoufejte. Naděje stále existuje.

Omáčku v první řadě přeceďte. Zdroj: Shutterstock

Vraťte omáčce skvělou chuť

Omáčka je po scezení čistá a jemná. Stále ale hořce zapáchá a také chutná. Toho se ale můžete rychle zbavit. Oloupejte jednu celou bramboru a dejte ji vařit do omáčky. Pozor, tentokrát ale z omáčky nespouštějte oči a za stálého míchání ji vařte na mírném plameni. Přece nechcete, aby se omáčka znovu připálila. Zhruba po deseti minutách bramboru vyndejte a vyhoďte. Brambory mají úžasnou schopnost pohltit nežádoucí pachy a chutě, a tak zbaví i vaši omáčku hořkosti. Pokud jedna brambora nepomůže, postup opakujte do té doby, než bude omáčka chutnat přesně podle vašich představ. A když doma nemáte zrovna brambory, poslouží vám třeba i mrkev nebo kousek chleba.

Korek do omáčky

Ať už zní tato rada jakkoliv šíleně, rozhodně ji nezatracujete. Spálenou omáčku může zachránit i obyčejný korek z láhve od vína, který v ní vyvaříte. Korek ale do omáčky nedávejte jen tak, vždy jej napřed vložte například do síťky na čaj nebo do látkového sáčku. Mokrý korek by se totiž mohl začít drolit a do omáčky by se z něj uvolňovaly malé částečky, které by vám po chuti rozhodně nebyly. Korek v připálené omáčce vařte asi 10 až 15 minut. Ne déle. Delší vaření korku by omáčce mohlo vdechnout zvláštní, zemitou chuť.

Omáčku během záchrany neustále míchejte, aby se nepřipálila znovu. Zdroj: Shutterstock

Citron do spálené omáčky

Pokud jste už vyvařili brambor, mrkev i korek, ale omáčka je stále cítit připáleninou, můžete zkusit ještě jednu z babských rad. Rozmíchejte smetanu ke šlehání s trochou mouky a za stálého míchání ji přidejte do omáčky. Společně s ní do hrnce vhoďte také silnější plátek citronu. Nechte omáčku několik minut povařit a poté ji přeceďte. Jestli ale ani tento krok nevyjde a omáčka je stále hořká, raději se jí nekompromisně zbavte a připravte omáčku novou. Je lepší si přidělat práci, než někomu z blízkých způsobit žaludeční obtíže.