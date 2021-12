Jak zahustit guláš. Trik s chlebem zná každý. Umíte to ale bramborou?

I když je guláš původně maďarský pokrm, v české gastronomii má své nezastupitelné místo. Klíčem k dokonalosti jsou především kvalitní suroviny a dlouhá příprava. Jen tak se bude maso rozplývat na jazyku a omáčka bude mít plnou chuť. Rozlučte se s moukou rozmíchanou ve vodě nebo se zahušťováním chlebem. Jak zahustit guláš?

Segedínský, bramborový, fazolový, houbový, hovězí, vepřový, plzeňský nebo valašský. Guláš může mít mnoho podob. Nejoblíbenější je však tzv. hospodský hovězí či vepřový guláš, který se podává s houskovým knedlíkem a zdobí se cibulí.

Jak vybrat maso na guláš

Na klasický hovězí guláš se nejčastěji používá přední nebo zadní kližka. Toto maso obsahuje kolagenová vlákna, jež se při dostatečně dlouhém vaření rozpustí a omáčce dodají sílu. Pokud máte rádi tučné maso, guláš si můžete připravit z hovězího krku. Jste-li zastánci vepřového masa, nejvíce si pochutnáte na pleci. Není přehnaně tučná, ale je stále šťavnatá. Vaříte-li pro děti, můžete zvolit kýtu.

Na klasický hovězí guláš se nejčastěji používá přední nebo zadní kližka. Zdroj: Profimedia.cz/Shutterstock.com

Jak připravit maso na guláš

Čtyřčlenné rodině postačí 750 g masa. Ještě než ho vložíte do hrnce, důkladně ho omyjte studenou vodou a osušte papírovou utěrkou. Poté maso nakrájejte na kostky o velikosti cca 2-3 cm. Silné šlachy, velké kusy tuku, blány a případné kusy kostí odřežte. Kostky nasolte a opepřete.

Bez koření ani ránu

Chuť guláše tvoří především výpek z masa. Zapomenout by se ale nemělo ani na česnek, papriku, rajčatový protlak, kmín, sůl a majoránku. Kořením šetřit nemusíte. Paprika svou vůni rozvine nejlépe působením tepla. Stejně jako česnek a protlak by se však paprika neměla dlouho a zprudka smažit, připálila by se a zhořkla. Mezi základní stavební kameny guláše patří i cibule. Té by mělo být stejně jako masa, ale na objem, nikoli na váhu.

Dejte tomu čas

Dobrý guláš potřebuje čas. Nejdřív tedy nakrájejte cibuli a osmahněte ji na tuku. Přidejte maso a nechte ho ze všech stran zatáhnout dohněda. Jakmile pustí šťávu, nasypejte na něj mletou papriku a promíchejte. Zalijte půl litrem horké vody, přidejte sůl, kmín a hrnec zakryjte pokličkou. Guláš vařte 2-4 hodiny, aby bylo maso měkké.

Jak zahustit guláš

Zahušťovat se dá i bez mouky a chleba. Dobře fungují brambory. Obsahují škrob, který dá guláši tu pravou konzistenci. Tyto polysacharidy jsou složené ze dvou typů molekul – amylózy a amylopektinu. Škrobové granule amylózy se v přítomnosti vody a při teplotě kolem 70 ºC roztrhnou, nasají vodu a nabobtnají. Vytvoří se tak gel, jež zahustí krémy, polévky i omáčky. Aby se brambory co nejrychleji rozvařily, kousky hlízy by měly být co nejmenší. Proto strouhejte na té části struhadla, jež vypadá, že má dírky od hřebíků. Nastrouhané brambory pak vložte do hrnce a vařte cca 20 minut, dokud se nerozvaří.

Jak si uvařit poctivý hospodský guláš? Koukněte se na video.

