3 geniální způsoby našich babiček, jak zahustit omáčky a polévky. Vyberte si!

Klasickou jíšku známe všichni. Pro mnohé je to jediný správný způsob, jak zahustit polévku či omáčku. Naše babičky samozřejmě jíšku připravovaly, ale také používaly zdravější, a přesto chutné jiné způsoby. Na mouku však zapomeňte. Jak jinak zahustit omáčku či polévku?

Jíška není jediné zahušťovadlo omáček a polévek

Jistojistě jíška do české kuchyně neodmyslitelně patří, ale někdy je možné prostě zahustit jinak. Nakonec v polévce či omáčce nemusí lžíce stát. Stačí, když bude jídlo vydatné i chutné a konzistence taková, že nám bude příjemná. Jak jinak lze zahustit? Není to žádná věda.

Zahustit polévku či omáčku lze i bez jíšky. Zdroj: Karpenkov Denis/Shutterstock.com

Zahustěte polévku či omáčku zeleninou

Zahušťovat zeleninou je docela běžné, navíc i opravdu zdravé. Díky tyčovému mixéru odpadá i pasírování, i když jistě tento způsob může být někomu příjemnější a výsledek lahodnější. Zelenina se nehodí vždy, to je bez debat. Rozhodně je však možné její použití do jídel, jejichž základem je zelenina.

Minimální práci budete mít, pokud prostě rozmixujete jen malou část vařené zeleniny v polévce nebo v omáčce, kterou připravujete. Pak nedojde ani ke změně chuti. Ve svíčkové můžete rozmixovat trošku kořenové zeleniny, v polévkách podle druhu bramboru, mrkev či brokolici. Jak už bylo řečeno, můžete použít zeleninu, se kterou byl pokrm připraven, anebo ji uvařit zvlášť. Pyré přidávejte po troškách, až dosáhnete požadované konzistence.

Zeleninové polévky nepotřebují zahustit, ale dobře propasírovat či rozmixovat. Zdroj: Shutterstock.com

Vejce a mléko zahustí podobně jako smetana

Do polévek, ale i některých omáček se hodí zahušťování vejcem. Někdo má rád větší kousky vejce v polévce, nicméně ne vždy je to vhodný způsob. Můžete proto rozmíchat vajíčko v mléce. Tuto zavářku přidáváme do bílých polévek. Směs po troškách přilévejte do polévky za stálého míchání, ale už ji dál nevařte.

Také smetanou můžete polévky či omáčky zahustit, varianta s vejcem a mlékem je o něco levnější i dietnější, pokud vás pálí kalorie navíc.

Do bílých polévek se hodí i vejce s mlékem pro zahuštění. Zdroj: Shutterstock

Zahustěte kroupami či pohankou

Obiloviny se z naší kuchyně pomalu vytrácejí. Přitom jsou nejen výživově zajímavé, ale také vhodné na zahuštění. Velmi dobře se hodí do kaší či polévek. Vločky, kroupy, pohanku či rýži uvařte stranou, rozmixujte nebo přepasírujte a po částech přidávejte do jídla.