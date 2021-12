Jak zahustit omáčku bez mouky: Znáte tyto chytré triky našich předků?

Česká kuchyně je typická svými lahodnými omáčkami. Zastánci zdravého životního stylu se jim však mohou vyhýbat z jednoduchého důvodu. Jejich hustá konzistence se dosahuje především pomocí jíšky nebo tzv. klechtáku. Jak zahustit omáčku bez mouky?

Moukou se do jídla přidávají sacharidy a lepek. Jídlo je tak méně zdravé a hůře stravitelné. Navíc 100 g hladké mouky obsahuje cca 361 kcal, což je téměř stejně jako řepný cukr. Pokrm je tak kaloričtější.

Brambory

Stará dobrá klasika. Brambory se hodí například do koprové, dýňové nebo houbové omáčky. Obsahují totiž škrob, který jí dá hladkou a hustou konzistenci. Uvařené brambory rozmixujte a před koncem vaření je vmíchejte do pokrmu. Stejnou zahušťovací službu prokáže i zbylá bramborová kaše.

Bramborovou kaší můžete zahustit omáčku i polévku. Zdroj: Profimedia.cz

Škrob kuzu

Do asijských jídel se často používá kukuřičný nebo bramborový škrob. Jejich nevýhoda ale tkví v tom, že po delším varu omáčka zřídne. Stejně tak po ohřátí. Proto se na trhu objevil škrob získaný z kořene japonského vinného keře. Kuzu je univerzální. Dají se jím zahustit nejen omáčky, ale také polévky nebo sladká jídla. Navíc má významné léčivé účinky.

Obiloviny

Omáčku skvěle zahustí obiloviny, jako jsou jáhly, quinoa nebo ovesné vločky. Skvěle absorbují tekutinu a nemění chuť pokrmu. Aby byla omáčka stále hladká, je nutné je dokonale rozmixovat.

Psyllium

Psyllium je přírodní vláknina bez chuti a barvy. Po namočení nabobtná a vytvoří rosol. Ten můžete přidat po lžičkách do omáčky.

Máte rádi koprovou omáčku? Zkuste ji zahustit cuketou. Recept najdete ve videu níže.

Více zeleniny

Jednoduchý trik našich předků je v použití více zeleniny. Pokud se bojíte, že by omáčka chutnala po mrkvi nebo celeru, využijte zeleninu ze zeleninového vývaru. Ta je totiž již méně výrazná. Po uvaření polévky ji rozmixujte a vložte do formiček na led. Jakmile budete vařit omáčku, jednu či dvě kostky v ní rozpusťte. Hladké omáčky a polévky založené na zelenině také můžete lehce zahustit tak, že jí do jejího základu přidáte více. Rajskou omáčku zahustěte konzervovanými rajčaty, do svíčkové přidejte více mrkve, petržele a celeru.

