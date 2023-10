Umíte se v kuchyni otáčet? Zahušťujete moukou nebo jíškou, anebo víte, jak si poradit i bez nich? Není to nic složitého. V mnoha případech je mouka v omáčkách docela zbytečná.

Omáčky a polévky: Jde to i bez mouky!

I bez mouky jde zahuštění omáčky nebo polévky výtečně. Pravdou totiž je, že mouku, krupici ani jíšku nepotřebuje. Není to jen tím, že by se moderní vaření posunulo až tak dalece, že se moukám, cukrům a tukům už z dálky vyhýbá. Tyhle způsoby jak zahustit omáčku bez mouky se používají už po generace.

Vaření může vypadat všelijak. Nechejte se inspirovat příspěvkem na YouTube kanálu Live with Anny. Autorka vám ukáže, jak ze zeleniny dělá omáčky, které však v klasické kuchařce vypadají docela jinak:

Zdroj: Youtube

Zahušťujte po staru a chutně!

Nic na tom není. To by vám potrvdila každá zkušená hospodyně dnes i dřív. Navíc je vaření bez mouky velmi moderní a různé zdravé recepty se zahušťováním moukou vůbec nepočítají. Proč by měly? Mouka přece nijak skvěle nechutná, abychom ji nutně museli do jídel přidávat. Zahustěte ji těmito několika způsoby a zvýrazníte chutě!

Namísto jíšky obilniny

Obiloviny se bohužel z našich kuchyní úplně vytratily. Jsou stále velmi významné ve východoevropské kuchyni a patří sem kroupy, jáhly, vločky a hodí se i rýže. Nevíte, jak je použít? Lze to jednoduše provést dvojím způsobem, ale jen ten první se hodí do omáček.

Z pomleté nebo rozmixované obiloviny uvařte trochu kaše a použijte jako jíšku. Povařené obiloviny v celku se pak přidávají jen do polévek. Nerozpadnou se, a proto se hodí do polévek s kousky zeleniny. Taková polévka je pak sytá a mnohem hustší, i kdy tekutina samotná nehoustne.

Rozmixujte zeleninu

Nesmíme však zapomenout ani na zeleninu, i tou se hodí zahušťovat, a to především v případě, že omáčka tuto zeleninu již obsahuje a téměř do všeho se hodí cibule.

Přidejte více zeleniny, trošku vody a část rozmixujte nebo propasírujte. Omáčka bude mít možná trošku jiný vzhled než jste zvyklí, nicméně zelenina jen přidá na chuti. Rozmixovat můžete rozhodně fazole, hrášek, brambory, cuketu, mrkev i sladké brambory nebo dýni a samozřejmě zmiňovanou cibuli.

close info Profimedia zoom_in Zatímco dřív bylo třeba zeleninu propasírovat přes sítko, dnes stačí použít tyčový mixér.

Čím ještě můžete omáčky zahustit?

Zahuštění je možné i chlebem, což se používá především do gulášů, a ve své podstatě jde také o mouku.

Mezi běžné bezlepkové ingredience patří také škrob. Ten je typický například pro asijská jídla.

V českých obchodech i kuchyni v poslední době můžete setkat také s kuzu, což je jen jiný lehce stravitelný škrob.

Bezlepková je například také tapioková mouka nebo perličky, které lze jednoduše použít nejen do omáček, ale také na přípravu bezlepkového pudinku.

