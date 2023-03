Zapomenuté způsoby, jak zahustit polévku nebo omáčku bez jíšky. Znáte je?

Mouka a jíška rozhodně nejsou jedinými pomocníky, se kterými lze dovést konzistenci polévky či omáčky k dokonalosti. Existuje celá řada jiných způsobů. Věděli jste, že vám pomůže třeba obyčejný brambor, osmažená cibulka nebo rajský protlak?

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz, magazinonline.cz

Každá vydatná polévka by měla být krásně hustá. Stejně tak i prakticky jakákoliv omáčka. Nejčastěji se v domácnostech pro zahušťování používá klasická jíška, mouka, záklechtka či solamyl. Bohužel se ale u všech zmíněných variant relativně často stává, že v omáčce či polévce vytvoří hrudky. Jde to ale i jinak. Polévku lze zahustit i dalšími způsoby, na které se už tak nějak v průběhu času pozapomnělo. A přitom jsou naprosto geniální.

Zahušťování bez mouky

Skvělé tipy pro zdravé zahušťování polévek nebo omáček najdete v tomto videu:

Když vám doma dojde mouka, anebo ji zkrátka z nějakého důvodu nemůžete konzumovat, vyplatí se mít v rukávu další způsoby, jak zahustit oblíbenou polévku či omáčku. Na začátek se hodí říct jednu praktickou radu. Do vařených pokrmů přidávejte opravdu jen nezbytně nutné množství vody. To samo o sobě zajistí, že bude polévka nebo omáčka hustější. Pokud vám ale s vodou „ujede ruka", můžete pokrm nechat déle vařit, aby se část vody odpařila a tekutina se tak zredukovala. Takový postup se často aplikuje při vaření omáček.

Zeleninové polévky pak můžete zahustit například rozmixováním obsažené zeleniny. Čím více zeleniny v polévce bude, tím bude ve finále hustější a vydatnější.

Je-li zeleninová polévka příliš tekutá, projeďte ji tyčovým mixérem. Zdroj: Shutterstock

Strouhaný brambor jako skvělé zahušťovadlo

Při přípravě polévek vám nesmírně pomůže nastrouhaný brambor. Ten totiž sám o sobě obsahuje poměrně dost škrobu, díky čemuž funguje prakticky stejně jako solamyl. Jakmile polévku uvaříte a bude se vám zdát příliš tekutá, oloupejte jeden větší brambor, nastrouhejte ho na struhadle najemno a vmíchejte do polévky. Nechte krátce povařit a je hotovo.

Brambory jsou plné škrobu. A proto jsou skvělým zahušťovadlem. Zdroj: Profimedia

I osmažená cibulka pomůže

Cibule je součástí mnoha pokrmů, kterým dodává skvělou chuť. Kromě toho ale umí sloužit i jako zahušťovadlo. Příliš vodovou omáčku či polévku zahustíte tak, že si na másle osmažíte jednu najemno nakrájenou cibuli a následně ji do pokrmu jen tak vmícháte. Pokud by vám ale vadily kousky cibule, tak ji do hrnce propasírujte přes jemné sítko.

Rajský protlak pro hutné omáčky

Záchranou může být také velká lžíce rajčatového protlaku. Ten se hodí hlavně do guláše nebo do rajčatových polévek. Oproti klasické mouce má rajský protlak podstatně nižší kalorickou hodnotu a stejně jako dva předchozí tipy se skvěle hodí i pro celiaky.

Zdravé zahušťování

Pokud si hlídáte zdravou životosprávu, alternativou je i zahušťování hraškou. Ta obsahuje hlavně rozemletý hrách a také například kukuřici nebo rýži. Hraška se dá použít i namísto mouky při obalování masa.