Jak zahustit polévku nebo omáčku: Nejjednodušší jsou Amerika a závrtka

Čím a jak zahušťujete omáčky, polévky nebo guláše? Jíška je klasika, na kterou nedají dopustit hospodyňky po několik generací. Naučily je to tak jejich babičky. Jde to však i bez jíšky.

Určitě to znají všechny kuchařinky. Je rychle potřeba zahustit omáčku, a tak se hladká mouka rozkvedlá v troše vlažné vody a je to. Tomuto způsobu zahušťování se kdo ví proč říká „Amerika” nebo také záklechtka. Samotný název naznačuje, že toto domácké zahušťovadlo nemá v kvalitní moderní kuchyni příliš co dělat. Pokud tedy nejste skutečně ve velké časové či finanční nouzi, na záklechtku zapomeňte. Může se vám totiž (a často se to také stává) v omáčce či polévce proměnit v hromadu moučných hrudek. Jídlo pak není ani moc zdravé a je také hůře stravitelné.

Na mouku s vodou raději zapomeňte. Zdroj: Profimedia

Závrtka do omáček

Slyšeli jste někdy o závrtce? Možná tento způsob zahušťování také používáte. Jedná se o hladkou mouku rozmíchanou ve smetaně nebo v mléku. Opět se jedná o rychlou a jednoduchou variantu bez fantazie. Musíte pak omáčku provářet dalších dlouhých 20 minut, aby se chuť mouky vyvařila.

Zahušťujte raději zeleninou

Naštěstí existuje zahušťování mnohem zdravější, které bylo zcela zapomenuté, používají se v kvalitních restauracích a znovu jej objevují lidé i pro domácí vaření. Přitom je to tak jednoduché. Připravujete-li krémy se zeleninovým základem, jednoduše použijte takové množství zeleniny, dokud nebude omáčka dostatečně hustá. Zachrání vás i obyčejná brambora, kterou když uvaříte v zeleninové polévce spolu s ostatní zeleninou, přirozeně ji zahustí. Můžete ji i nastrouhat na hrubém struhadle. Gulášová jídla zahušťujte další zeleninou, které je dost a je poměrně levná - cibulí. Stačí osmahnout stejné množství cibule jako masa, přilít vodu a dusit přiklopené v troubě, dokud není úplně měkká a rozvařená.

Guláš zahušťujte střídkou. Zdroj: Profimedia

Střídka na guláš

Máte-li po ruce kousek obyčejného chleba a na plotně guláš nebo bramboračku, o zahuštění je postaráno. Střídku rozdrobte, u tvrdšího chleba nastrouhejte a nasypte do hrnce, kde ji nechte pořádně povařit.

Hraška je zdravou variantou zahušťování. Zdroj: Profimedia

Pohanka a skvělá hraška

Pokud trpíte vy nebo někdo z vašich hostů celiakií, anebo se prostě jen vyhýbáte bílé mouce, zkuste bezlepkové varianty zahušťování. Skvělé je, že tento způsob není vůbec drahý, protože k tomu budete potřebovat obyčejné jáhly či pohanku v nezpracované formě. Jak postupovat? Properte je ve studené vodě a poté vařte asi pět minut. Nechte zhruba 15 minut dojít, rozmixujte a je to. Pohankové vločky můžete jen nasypat do polévky a chvíli je povařit.

Slyšeli jste o bezlepkové hrašce?

Stojí zato ji vyzkoušet, koupíte ji v obchodech s bio potravinami, možná ji objevíte i v regálech vašeho supermarketu. Hraška je český vynález, zahustíte s ní polévky, omáčky či šťávy, nahradíte díky ní i vejce třeba v bramborácích, připravíte s ní i těstíčko na obalování řízků a zeleniny. Dobrou chuť.

