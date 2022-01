Jak nejlépe zahustit polévku a omáčku: Ověřené metody našich babiček

Při vaření omáček a některých druhů polévek se snad každý alespoň jednou setkal s jedním zásadním problémem. Přestože připravovaný pokrm skvěle chutná a má nádhernou barvu, je příliš tekutý a nemá tedy požadovanou konzistenci. Při nesprávném zahušťování pak mohou v připravované omáčce vniknout hrudky a kromě toho může dojít k negativnímu ovlivnění barvy i chuti. Jak správně zahušťovat, abyste zmíněným těžkostem předešli? Na mouku rozmíchanou ve vodě zapomeňte!

Zdroje: sikovnykuchar.cz, prostreno.cz, toprecepty.cz

Jak správně zahustit omáčky či polévky je pro mnohé věčným tématem. Někteří sázejí na hladkou mouku rozmíchanou ve vodě, jiní dávají přednost instantním jíškám. Ani jedna z těchto dvou variant však zdaleka není ideální. Zatímco mouka s vodou může v omáčce vytvářet hrudky, instatní jíška má zase nezřídka poměrně chemickou a umělou chuť. Velmi často se používá také podomácku připravená jíška, na které na první pohled není nic špatného. I v jejím případě se ale mnozí setkávají s tím, že se v omáčce či polévce vytvoří nevzhledné hrudky. Vytvořit správně hustý pokrm přitom není ničím složitým. Je ale třeba dbát na několik zásadních rad.

Klasická jíška se používá nejčastěji, při práci s ní si ale dejte pozor. Zdroj: Viktor1 / Shutterstock

Jíška do polévky

Snad nejznámnějším zahušťovadlem je klasická jíška vytvořená z mouky a másla, případně jiného tuku. Její příprava je velmi snadná. Do pánve dáme lžíci másla a necháme jej rozehřát. Poté k němu přisypeme dvě lžíce hladké mouky a mícháme. Všechno společně restujeme do té doby, než jíška získá požadovanou barvu. Pokud připravujete světlou polévku nebo omáčku, pracujte s jen lehce zlatavou jíškou. Vaříte-li ale zrovna guláš či zelnou polévku, nechte jíšku klidně více osmahnout, aby byla tmavší. Dejte si přitom ale pozor na to, abyste ji nepřipálili!

Připravená jíška se běžně rovnou přidává do horkých omáček či polévek, čímž se však všichni kuchaři dopouštějí jedné zásadní chyby. Jakmile se totiž horká jíška spojí s vroucí tekutinou, začne okamžitě houstnout a vytvoří se hrudky. Nechte tedy jíšku alespoň chvilku vychladnout. V ideálním případě však horkou jíšku přidávejte do studené polévky nebo omáčky. Tak dosáhnete těch vůbec nejlepších výsledků.

Na zahuštění guláše se skvěle hodí nastrouhaný brambor, který se nechá v pokrmu povařit. Zdroj: AlexKarp / Shutterstock.com

Alternativy jíšky

Jíška se dá nahradit hned několika způsoby, a pokud vám tedy ta připravená z mouky a másla z nějakého důvodu nevyhovuje, nezoufejte. Už naše babičky například při vaření guláše sázely na nastrouhaný chléb bez kůrky. V podstatě totožnou službu vykoná i nastrouhaný brambor. Ten má díky obsaženému škrobu skvělou schopnost zahustit.

Při vaření krémových polévek pracujte s větším množstvím zeleniny, která se pak bude mixovat. Polévka se tak prakticky zahustí sama a vy se obejdete bez dalších přísad. Trik s větším obsahem zeleniny můžete využít i při vaření omáčky ke svíčkové.

Omáčku zahustí i nastrouhané pečivo. Zdroj: Maren Winter / Shutterstock.com

Zahušťování obilovinami a škrobem

Zahušťování moukou nahradí také luštěniny, což se obzvlášť hodí při vaření polévek. I proto se ve spoustě starších receptů na nejrůznější polévky objevují například ovesné vločky, kroupy nebo rýže. Ty můžete do pokrmu přidat během vaření, nebo je do polévky prolisovat. To je přijatelnější variantou pro ty, kterým by kroupy či rýže mohly na talíři vadit. Obiloviny zkrátka předem uvařte a poté je přes cedník do polévky propasírujte.

Alternativou mouky je také škrob. Při práci s ním je ale třeba být obezřetní. Škrob rozmíchaný ve vodě přidávejte do vlažnějších pokrmů, jinak by mohl vytvořit hrudky, a poté jej v hrnci jen krátce povařte. Při delším vaření má totiž tendence ztrácet svou zahušťovací schopnost.