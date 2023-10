Ze všech náplní je ta tvarohová snad vůbec nejoblíbenější. Tedy alespoň v případě, je-li správně připravená. Měla by být krásně jemná, tak akorát sladká a hlavně by jí v koláčích a buchtách mělo být hodně. Víte, jak udělat tu nejlepší tvarohovou náplň a zahustit ji, aby během pečení nevytekla?

Tvarohová náplň je naprosto univerzální. Dají se s ní plnit buchty, koláče, palačinky, šátečky, záviny a také třeba knedlíky. Navíc je u ní jistota, že narozdíl například od máku nebo povidel chutná zkrátka všem. Často se ale stává, že se s ní špatně pracuje, při pečení z moučníků vytéká a nakonec má k dokonalosti velmi daleko. Tomu jde ale velmi snadno předejít.

Druh tvarohu

Aby tvarohová náplň zůstala při pečení uvnitř moučníku a nebyla nakonec rozlitá po celém plechu, je třeba ji připravit dostatečně hustou. Základem je tedy použití pevného tvarohu v kostce. Ten je totiž oproti tvarohu ve vaničce podstatně pevnější, díky čemuž lépe drží tvar. Pokud jste už ale zakoupili tvaroh ve vaničce nebo jste zkrátka ten v alobalu v obchodě nesehnali, není třeba zoufat. Stačí tvaroh z vaničky nechat odkapat přes plátýnko. Tak jej zbavíte přebytečné vody a bude mnohem hustější.

Míchejte málo

I když ovšem náplň připravíte z tvarohu v kostce, není ještě stoprocentně zaručeno, že bude dostatečně hustá. V první řadě stojí za zmínku, že byste ji měli co nejméně míchat. Jakmile k ní přidáte další suroviny, jen rychle ji promíchejte a pusťte se do plnění. Delším mícháním má totiž tvaroh tendenci řídnout. Pokud se ale i tak dostanete do fáze, kdy máte pocit, že je tvarohová náplň zkrátka tak řídká, že z moučníku vyteče, existuje ještě několik možností, jak ji skvěle zahustit. Cukráři na to mají své triky.

Zahuštění škrobem

Snad nejčastěji se při zahušťování tvarohové náplně používá bramborový nebo kukuřičný škrob. Případně také třeba vanilkový pudinkový prášek. Je ale třeba mít se na pozoru a pracovat se škrobem opatrně. Většina lidí má totiž tendenci škrobu přidávat opravdu velké množství, v důsledku čehož je po upečení náplň až podivně pevná a navíc je pak škrob v moučníku nepříjemně cítit a ovlivní to tak výslednou chuť. Používejte ho tedy vždy s rozvahou. Anebo se mu pro jistotu zcela vyhněte.

Vaječný bílek

Do tvarohové náplně se zpravidla přidává vaječný žloutek, který náplň krásně zjemní. Skvěle však poslouží i bílek. Díky němu sice náplň na první pohled zřídne, ale nemějte strach. Během pečení krásně zatuhne a náplň bude tak akorát hustá. A rozhodně nebude při pečení vytékat z moučníku.

Trik s máslem

Pokud máte problém s plněním nejrůznějších buchet a koláčů, protože je náplň zkrátka tak tekutá, že ani nedrží na místě, pomocníkem vám bude rozpuštěné máslo. To do náplně vmíchejte a dejte ji na čas zachladit do lednice. Máslo náplň skvěle zpevní a bude se s ní pracovat jedna radost.

