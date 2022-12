Výpek z masa: Moje babička ho uměla skvěle zahustit, její způsob nic nepřekoná

Výpek z masa má naprosto dokonalou chuť a skvěle doplní všechny ostatní komponenty na talíři. Bohužel si jej ale mnozí neužívají v té úplně nejlepší podobě. Často totiž bývá velmi tekutý a bývá ho také málo. Naše babičky naštěstí znaly skvělý trik, jak jeho objem zvětšit a zároveň jej tak akorát zahustit.

Jakmile se peče kuře, vepřová pečeně anebo se dělá jen „obyčejný” steak, snad každý si chce kromě masa a přílohy pochutnat také na dobré šťávě, která všemu dodá ten správný šmrnc a podtrhne dokonalost celého pokrmu. Častokrát se k tomu používá výpek, který zbyde v pekáči nebo v pánvi. Toho ale zpravidla bývá jen minimální množství, a tak výpek svůj účel rozhodně nesplní na sto procent. Můžete ho ale vychytaně vylepšit.

Servírovat maso bez šťávy z výpeku si dokáže představit jen málokdo. Zdroj: Shutterstock

Jak zahustit výpek z masa

Vzhledem k tomu, že šťáva, ve které se maso peklo, je vždy zcela tekutá, je třeba ji zahustit. Díky tomu se bude snadněji servírovat a pochopitelně také lehce nabyde na objemu. Postup je zcela jednoduchý a naše babičky na něj nedávaly dopustit.

V první řadě je třeba nechat výpek zcela vychladit. Jedině tak bude výsledek naprosto famózní, jemný a bez hrudek. Než výpek zchladne, připravte si klasickou jíšku z mouky a másla. Do jíšky pak nalijte polovinu výpeku a dobře promíchejte. Následně přilijte i druhou polovinu výpeku a stále míchejte, ideálně metličkou. Omáčku nechte krátce projít varem, aby krásně zhoustla, a můžete servírovat.

Šťáva z výpeku

Jiná situace nastává, kdy máte výpeku jen omezené množství. V takém případě bude nutné jej naředit vývarem, v lepším případě masovým. Výpek si nalijte do pánve, dejte na sporák a za stálého míchání jej nechte zcela zredukovat. Prakticky tak, aby se odpařila všechna voda. Pak do pánve nasypte lžíci mouky, promíchejte, nechte krátce zapražit a přilijte zhruba 250 mililitrů vývaru. Dobře provařte a je hotovo. Díky tomuto triku budete mít šťávy opravdu co hrdlo ráčí.

Omáčka z výpeku v pánvi

Ve chvíli, kdy připravujete například steaky, vám na pánvi nezbyde prakticky žádná tekutina, se kterou by bylo možné dále pracovat. Ale pozor! Skvělou omáčku k masu si lehce připravíte i z přípečků, co zůstaly po masu na pánvi. Ty možná obvykle nemilosrdně smyjete pod tekoucí vodou, aby byla pánev čistá. Tím ale přicházíte o naprosto fantastickou chuť.

Spousta lidí o tom neví, ale i v přípečků na pánvi vykouzlíte skvělou omáčku. Zdroj: profimedia.cz

Do horké pánve s přípečky z masa nalijte asi 250 mililitrů vody či masového vývaru. Můžete ale i experimentovat a místo vody a vývaru přilít například ovocný džus anebo bílé víno. Pak hned začněte tekutinu s pomocí metličky míchat a snažte se přitom odlepit všechny přípečky ode dna. Ty se v tekutině částečně rozpustí a hlavně jí dodají výraznou masovou chuť. Mezitím přiveďte obsah pánve k varu. A pak už jen omáčku za stálého míchání redukujte zhruba na poloviční množství.

Po vypnutí sporáku do horké omáčky přidejte kousek vychlazeného másla a ještě míchejte do doby, než se rozpustí. Díky máslu bude omáčka nádherně hebká a zároveň neodolatelně krémová. A na závěr tento postup přináší ještě jednu nezanedbatelnou výhodu, kterou je, že při úklidu nádobí po vaření se nebudete muset trápit s připečenou pánví. Zkrátka absolutní výhra.