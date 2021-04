Jak správně zalít kávu? Většina lidí to neumí a připravuje se o vůni i chuť

Patříte mezi milovníky kávy? A co vás na ní nejvíce těší? Ať je to chuť, vůně, rituál přípravy nebo atmosféra s ní spojená, je důležité, aby byla správně zalitá. Jen tak z ní vytěžíte maximum.

Ať už připravujete kávu ve french pressu, přes filtr nebo klasického českého turka, vodu a kávové zrno mají tyto postupy společné. Správná péče o tyto dva elementy dávají kávě její příznivé vlastnosti, chuť a aroma, které od ní očekáváte.

Jak poznat kvalitní kávové zrno

Obchodní regály nabízejí nepřeberné množství druhů káv. Jak ale poznat kvalitní? Pokud si doma připravujete kávu pravidelně, raději si kupujte balíček s celými zrny. Ty pak namelte na ručním nebo elektrickém mlýnku těsně před zalitím. Vzduch a vlhkost jsou totiž největšími nepřáteli dobré kávy. Čím déle je jejich vlivu vystavena, tím více bude ztrácet chuť a vůni. Předem namletý produkt tak nikdy nenabídne dokonalý požitek. Jakmile si vybíráte balíček kávy, a chcete i v domácích podmínkách udržet co nejvíce jejich chuťových vlastností, zaměřte se na „pravidlo 15". Kvalitní káva musí být upražena do 15 měsíců od sklizně. Po upražení ji musí výrobci umlít do 15 dnů a namletou kávu je třeba zalít do 15 minut.

Různé druhy přípravy si vyžadují odlišnou hrubost zrn Zdroj: Shutterstock.com / Anastasiya Tsiasemnikava

Jak správně umlít kávu

Různé druhy přípravy si vyžadují odlišnou hrubost zrn. Správně namletá káva je dalším tajemstvím, které by měl znát každý kávičkář. Obecně platí, že čím jemnější zrna, tím rychleji se káva vyluhuje. Jakou hrubost zrn si vyžaduje právě vaše domácí příprava?

Správnou tureckou kávu připravíme v džezvě Zdroj: profimedia.cz

Pravá turecká káva připravovaná v džezvě

Zrna by se měla namlít na jemno. Strukturou by měla připomínat pudr nebo cukr moučku.

Kávovar na espresso

Příprava překapávané kávy v kávovaru je velmi jednoduchá. I zde si ale musíte dát pozor na hrubost zrn. Jelikož voda protéká filtrem asi jen tři vteřiny, namelte kávu na jemno. Správně by měla mít strukturu hrubé mouky.

Filtrovaná káva a mokka konvička

Milovníci těchto pomůcek by si měli zrna namlít středně. Její konzistence by měla připomínat sůl.

French press

Pro oblíbený „tlačkač" si namelte zrno nahrubo. Důvodem je sítko, které nezachytí jemné částice. Do hrníčku by se tak mohl dostat i jemný lógr, který se navíc dále louhuje do tekutiny. Extrakce je vzhledem hrubosti zrn delší. Kávu proto zalijte vodou a nechte 4 minuty odstát. Poté ji můžete nalévat.

Pokud nechcete lovit drobná zrníčka mezi zuby, namelte kávu nahrubo Zdroj: Tobik / Shutterstock.com

Český turek

Pokud nechcete lovit drobná zrníčka mezi zuby, namelte kávu nahrubo. Lógr tak zůstane na dně. Takto připravovaný nápoj byste měli vypít co nejrychleji, jen tak se do něj nebudou louhovat třísloviny. Případně si kávu po dvou minutách slijte do druhého hrníčku.

Správná voda a teplota

Kohoutková voda může být tvrdá nebo chutnat po železe. Proto, pokud si chcete kávu vychutnat, měli byste použít filtrovanou vodu. Káva by se také neměla zalévat vařící vodou. Jakmile se voda v konvici uvaří, počkejte půl minuty. Poté zrna zalijte. Kávu tak nespálíte a budete si moci vychutnat její pravou chuť a aroma.

Kolik kávy použít

Samozřejmě, že záleží na vás, jak silnou kávu máte rádi. Obecně se doporučuje použít 32 g kávy na půl litru vody. Z tohoto budete mít dva velké šálky. Chuť ovlivňuje také druh kávy. V robustě objevíte zemitější tóny. Je také silnější a kyselejší než arabica. Ta je jemnější a ovocnější. Je tedy možné, že pro intenzivnější chuť nápoje jí budete potřebovat více.

Zdroje:

www.prozeny.cz

www.lidovky.cz