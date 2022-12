Většina lidí zalévá kávu špatně a úplně ji ničí. Neděláte to taky?

I přesto, že obliba nejrůznějších moderních druhů kávy roste, starý dobrý turek má v české společnosti stále své nezaměnitelné místo. Když se ho navíc naučíte správně připravovat, může vás chuť velmi mile překvapit.

Umíte správně připravovat turka, anebo děláte stejné chyby jako většina lidí a ochuzujete se tak o to nejdůležitější, co vám káva můžete dát? Tím by měla být její harmonická chuť.

Turecká káva má v Čechách dlouhou tradici, která sahá až do roku 1714, kdy tuto silnou černou kávu začal podávat Jiří Deodat ve své kavárně pod Malostranskou věží. A i když v posledních letech oblíbenost moderních druhů kávy stále roste, na starého dobrého turka nedá dopustit až 20 % Čechů.

Důležitá jsou kvalitní kávová zrna. Zdroj: Profimedia

Způsobů přípravy turka je několik

Někdo turka připravuje ze dvou lžiček kávy zalitých vroucí vodou, jiný preferuje dvojité zalévání. Správnou volbou rozhodně není vroucí voda, pokud totiž turka zalijete vroucí vodou, ovlivníte jeho složení. Louhují se složky, které nechcete, aby se do kávy dostaly, a někdy se dokonce spálí. Bude v ní navíc více kofeinu. Navíc chuť kávy se stane trpkou a svíravou.

Než tedy začnete kávu po vypnutí konvice zalévat, počkejte minutu, než voda dosáhne teploty cca 93 °C, což je ideální teplota pro zalití kávy. Také používejte filtrovanou vodu, uvidíte, že chuť kávy se zcela změní.

Káva připracocaná jako takzvaný turek je v Čechách stále oblíbený. Zdroj: shutterstock.com

Důležitá je kvalitní pražená černá káva

Určitě si turka připravujte z čerstvě pražené kvalitní kávy, kterou si ideálně doma namelete. Je lepší kávu nemlít úplně najemno, ale spíše na střední stupeň. Tím pádem bude po vylouhování chuť kávy jemnější a sladší.

Po pár minutách kávu přefiltrujte

Posledním tipem je extrakce kávy, která je pro její chuť velmi důležitá. Po zalití si odpočítejte tři až čtyři minuty a poté turka vypijte nebo můžete sedlinu přefiltrovat a mít čistou lahodnou kávu bez sedliny.

Na to, jak si připravit dokonalého turka, se podívejte ve videu:

