Jak správně zavinout štrúdl? Takhle to uměla jen moje babička. Byl dokonalý

Jablečný závin, nebo také štrúdl, je oblíbený v mnoha rodinách. Snad je to dáno i jeho poměrně snadnou přípravou, pokud ovšem zvolíme ten z kupovaného listového těsta. Jenomže ať chceme nebo ne, trochu zkušeností na jeho dokonalé zavinutí potřebujeme. Jak na to, abychom se nedočkali nepříjemného překvapení?

Štrúdl je možné připravit s mnoha různými náplněmi od toho klasického, tedy jablečného, až po nejrůznější slané a dokonce i houbové variace. Někdo miluje zelný s uzeným masem, jiný nedá dopustit na závin se šunkou a sýrem. Vlastní fantazii a kreativitě se meze nekladou a použijeme-li univerzální listové těsto, nebude problém naplnit je téměř čímkoliv. Jenomže pak přijde na řadu balení, a na to už je potřeba přece jen trochu zručnosti.

Připravit a zabalit štrúdl se naučíte snadno. Možná pomůže i toto video Ivety Holendové z YouTube:

Silnější těsto

Jak bylo uvedeno, závin je možné připravovat z listového těsta, které si sice můžeme připravit i doma, ale je to celkem zbytečné, protože v obchodě koupíme i velmi kvalitní. Pak jej stačí rozválet a nemusíme se přitom vůbec snažit o téměř průsvitný plát. Klidně ponechme silnější vrstvu, bude se jednak lépe balit a navíc je u listového těsta žádoucí, aby mělo možnost se po upečení skutečně loupat po jednotlivých vrstvičkách.

Rolovaný nebo překládaný?

Těsto máme vyválené a nyní se musíme rozhodnout, jaký postup zvolíme. Buď se rozhodneme pro závin překládaný nebo rolovaný. U překládaného rozložíme náplň jen na pomyslnou střední třetinu, u rolovaného můžeme pokrýt téměř celý plát kromě asi dvou centimetrů u jeho okrajů. Náplň je na místě, tak můžeme pokračovat…

Buďte důkladní

Nyní musíme zajistit, aby náplň nevytékala po stranách, tady na jeho začátku a na konci. Toho docílíme přeložením těsta dovnitř plátu tak, aby okraj zakrýval alespoň jeden, ale klidně i dva centimetry náplně. Nebojte se na okraje trochu zatlačit. Pak už přijde na řadu samotné tvarování závinu. U překládané šišky jednoduše vezmeme obě okrajové třetiny bez náplně a položíme je postupně na středovou část. Stejně jako u koncových částí i okraj vrchní třetiny jemně přitlačíme. Na plech pak klademe štrúdl touto (nyní horní) stranou dolů.

Slaný neutahujte

Pokud zvolíme rolovaný štrúdl, bude první fáze jeho přípravy stejná jako u překládaného, ale následně začneme od jedné strany tvořit ruličku, kterou však nesmíme příliš utahovat. Musí zůstat dostatečně volná, abychom ji mohli na plechu trochu zploštit. Touto cestou docílíme poněkud vyšší výsledek a rovnoměrněji rozloženou náplní. Takový postup volíme častěji u slaných závinů.

Štrúdl může mít hodně podob a chutí Zdroj: Pixabay

Pozor na křehčí těsta

Jestliže místo listového těsta použijeme doma připravované, například z hery, mouky a vajíčka, tedy se pustíme do těsta na tažený štrúdl (i to lze místo skutečného složitého vytahování jednoduše vyválet), musíme si dávat přece jen o trochu větší pozor, protože tahle těsta se ráda trhají. Navíc bychom neměli zapomenout do jablečné náplně přidat trochu strouhanky, která se postará o přebytečnou šťávu, jež by jinak mohla vytékat na plech i přes velmi pečlivé balení.

Splétaná varianta

Chcete si se závinem přece jen vyhrát trochu kreativněji? Pak je možné doporučit jeho splétanou variantu, avšak jen pro náplně sušší, jako je třeba ta šunkovo-sýrová. Takový závin pak vznikne podobně jako překládaný, jen jeho postranní části bez náplně nařežeme na proužky kolmo ke středové náplni a následně je překládáme jeden přes druhý střídavě z pravé a levé strany mírně šikmo, ne tedy přímo kolmo ke středu. Takto ozdobně zabalený štrúdl pak na plech neotáčíme a pečeme jej propletenou stranou nahoru.

Přejatý z Rakouska

Proč se vlastně závinu říká také štrúdl? Je to jednoduché, tohle slovo k nám přišlo ze země jeho původu, tedy z Rakouska, kde mu říkají Apfelstrudel, tedy skutečně doslova jablečný závin. Také proto, že jde o slovo přejaté, píšeme v něm většinou čárku nad “u”. Budeme-li se chtít v této souvilosti ponořit hlouběji do rodného jazyka, pak bychom měli vědět, že od tohoto roku je již oficiálně povolený i kroužek. Ale to jen tak na okraj.

