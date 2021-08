Jak zamrazit česnek: Je to nejlepší metoda uchováni, ale musíte vědět, jak

Dostalo se vám do rukou větší množství česneku, ale nemáte ho kde skladovat? Zkuste ho zmrazit. V mrazáku vám vydrží půl roku a jeho konzistence ani chuť se téměř nezmění. Jak česnek zamrazit?

Česnek patří mezi základní ingredience české kuchyně. Rádi ho pěstujeme, ale ještě raději konzumujeme. Pokud se vám česnek urodil ve velkém nebo jste si ho koupili nadbytek a zjistili jste, že nemáte dobře větraný prostor, kde ho můžete skladovat, nezoufejte. Zkuste si ho zamrazit. Má to několik výhod. Chutná jako čerstvý, neztrácí své aroma, je chráněný proti plísni a hnilobou a vydrží vám téměř až do další sezóny. Navíc se s předem připraveným a zmraženým česnekem skvěle pracuje. Jednoduše ho vyndáte z mrazáku a vložíte na pánev, do polévky nebo na topinky.

Česnekové aroma

Česnek by měl být uložený mimo jinou zeleninu nebo ovoce. Jeho intenzivní aroma totiž dokáže proniknout i do jiných potravin. Počítejte také s tím, že vůní nasákne i plastový sáček nebo tvořítko na led. Pokud tedy chcete mrazit česnek, vyhraďte mu speciální místo a krabičku.

Oloupané stroužky česneku v plastovém sáčku. Zdroj: nymphoenix / Shutterstock.com

Jak zmrazit česnek

Stroužky určené k zamrazení by měly být čerstvé a nepoškozené. Také by neměly být napadené plísní, hnilobou ani vlnovníkem česnekovým, který způsobuje vysychání. Pokud je tedy česnek zdravý, můžete si vybrat, jak ho budete uchovávat. Nezapomeňte na sáčky napsat datum vložení do mrazáku, abyste věděli, do kdy ho musíte spotřebovat. Skladujte ho maximálně půl roku.

Celý česnek

Do mrazáku můžete vložit celé palice. Odstraňte stonek a česnek zbavte veškerých nečistot. Slupku ale ponechte. Palici zabalte do potravinářské fólie a utěsněte. Počítejte s tím, že se struktura stroužků po rozmrazení změní. Budou měkčí a houbovější. Jakmile budete chtít palici zpracovat, vyjměte ji z mrazáku, oloupejte a nakrájejte na plátky. Také můžete počkat, než se sama rozmrazí nebo ji vložit do horké vody.

Stroužky česneku

Podobně můžete zmrazit i stroužky česneku. Po oloupání je vložte do uzavíratelného sáčku a vložte do mrazáku. Podle potřeby pak použijete jen tolik stroužků, kolik je nutné.

Zmrazení lisovaného česneku

Toto je nejpraktičtější metoda uchovávání česneku. 4-5 šálků oloupaných stroužků vložte do kuchyňského robotu nebo je ručně prolisujte. Nasypejte k nim 1 čajovou lžičku soli a promíchejte. Pokud chcete, můžete přidat i půl šálku oleje. Takto zpracovanou směs vložte do uzavíratelných sáčků. Ještě předtím, než je dáte do mrazáku, je plochou stranou nože „nakrájejte", aby se vám potom lépe vyndávaly jednotlivé obdélníčky česnekové pasty.

Ještě předtím, než je dáte do mrazáku, je plochou stranou nože „nakrájejte', aby se vám potom lépe vyndávaly jednotlivé obdélníčky česnekové pasty. Zdroj: Ahanov Michael/Shutterstock.com

Jak lisovaný česnek použít

Lisovaný česnek společně se solí a česnekem zmrazte co nejdříve, abyste snížili riziko otravy termolabilním botulotoxinem produkovaným bakterií Clostridium botulinum. Pokud nemáte uzavíratelné sáčky, vložte směs do tvořítka na led. Počítejte však s tím, že plast natáhne česnekové aroma. Jakmile budete česnek potřebovat, jednoduše jej z formičky nebo ze sáčku vyndáte. Jeden stroužek česneku obvykle poskytne ½ čajové lžičky pasty. Před použitím ji rozmrazovat nemusíte. Ochucený česnek použijte do polévek, omáček, k masu nebo do bramboráků.

