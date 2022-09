Jak správně zamrazit houby, aby z nich nebylo jedovaté bláto

Přinesli jste si domů z lesa další várku hub a už nevíte, co s nimi? Pokud už máte zavařeno i nasušeno, dejte si houby zamrazit. Poradíme vám, jak na to, aby i po zmrznutí byly zdravé a zároveň nepřišly o svou báječnou chuť a aroma.

Jestliže si pokládáte otázku, zda je možné houby zamrazit a mít tak příjemnou zásobu této lahůdky na zimu, tak odpověď zní ano. V podstatě jde o jeden z nejlepších způsobů, jak si uchovat jejich čerstvost, plnohodnotnou chuť a přirozenou podobu. Má to však svá pravidla. Když je dodržíte, budou zmrazené houby v připraveném pokrmu od těch zcela čerstvých téměř k nerozeznání. A navíc? Při špatném postupu by mohly být houby dokonce závadné pro vaše zdraví.

Základem je rychlé a správné zpracování

Pro kvalitu nasbíraných hub je nejdůležitější jejich rychlé zpracování k okamžité konzumaci nebo ke vhodnému uskladnění. Houby by se měly sníst nejpozději do dvou dní. Velice snadno totiž podléhají plísním a hnilobám. Zároveň obsahují látky, které ovlivňují rychlý rozklad hub, během kterého se z nich uvolňují nebezpečné toxiny a škodliviny. Ty jsou pro náš organismus nebezpečné a mohly by být příčinou zdravotních nesnází. Proto také nestačí jen houby zbavit nečistot a rovnou je šoupnout do mrazáku. Je potřeba s nebezpečnými látkami „zatočit“.

Pro kvalitu nasbíraných hub je nejdůležitější jejich rychlé zpracování k okamžité konzumaci nebo ke vhodnému uskladnění. Zdroj: shutterstock.com

Jak na to?

Důležité je zabránit enzymům a biologickým vysokomolekulárním látkám, aby houbu rozkládaly. Proto je důležité před zmrazením houby tepelně zpracovat. Dojte tak k likvidaci mykotoxinů, které jsou pro lidské tělo nežádoucí a velmi při trávení zatěžují slinivku. Očištěné a nakrájené houby je možné před zmrazením nejprve oblanšírovat neboli povařit a také podusit.

Nepodceňujte přípravu

Když houby vyndáte z košíku, tak je v první řadě pečlivě roztřiďte. Ke zmražení jsou vhodné jen kvalitní, zdravé a tvrdé kusy. Potom houby řádně očistěte a v tomto případě je můžete i omýt vodou. Houby můžete nechat celé, nebo je nakrájet na větší kusy, ale je dobré u všech zachovat zhruba stejnou velikost. Do každé porce si můžete dát jen jeden druh, nebo si udělat mix.

Tepelná úprava je nutná

Stačí si připravit hrnec s mírně osolenou vodou, v němž houby na pět minut povaříte. Potom je sceďte a prudce zchlaďte studenou vodou, díky tomu vám zůstanou krásně pevné. Následně je nechte důkladně oschnout na čistém tácku. Pokud jsou všechny dokonale suché, můžete si je dát na pár minut samostatně zamrazit, díky tomu se vám později neslepí. Pak houby vložte do plastových krabiček nebo mikrotenových sáčků. Rovnou si je naporcujte a označte datem. Obal pevně uzavřete a vložte do mrazáku. Takto vám houby vydrží čerstvé i tři měsíce. Zhruba do pěti měsíců byste je měli spotřebovat, protože časem vymrzají a přicházejí o své silné aroma.

Houby můžete i podusit

Očištěné a připravené houby lze před zmrazením na dvě až pět minut podusit ve vlastní šťávě. Pro milovníky tuku je do nich možné přidat i trošku oleje, másla nebo sádla. Nakonec houby také prudce zchlaďte, a nakonec v obalu uložte do mrazáku.

Houby rozmrazovat nemusíte. Stačí celou porci vložit do hrnce nebo na pánev. Zdroj: Anton27/Shutterstock.com

Jak mražené houby použít

Je důležité vědět, že před samotnou přípravou pokrmu není houby vhodné nikdy rozmrazovat předem. Použijte je vždy okamžitě po vyndání z mrazáku. Zbytečně by totiž přišly o svou pevnou strukturu a podstatnou část chuti. Také houby nikdy nezamrazujte opakovaně, mohly byste si způsobit vážné zdravotní obtíže.

Zdroje: www.idnes.cz, www.living.iprima.cz, magazin.recepty.cz