Každou zeleninu musíte zamrazit jinak: Seznam a způsoby mražení nejběžnějších

Zdá se to být jednoduché, ale i uchovávání zeleniny v mrazáku má svá pravidla. Ptáte se jaká? Možná vás to překvapí, ale zeleninu byste neměli dát zamrazit jen tak. Podívejte se s námi, jak připravit zeleninu na zmrazení, aby si udržela barvu i chuť.

Zdroje: extension.umn.edu, www.tasteofhome.com, nchfp.uga.edu

Zeleninu si zamrazte na později

Sezóna vrcholí. Na zahradě je k snědku kde co. Co nesníte čerstvé, můžete rozdat anebo uchovat na později. Zavařování, sušení, ale i mražení potravin a čerstvé zeleniny má svá pravidla. Postupy jsou různé, ale všechny se snaží o totéž. Zachovat zeleninu v takové podobě, aby byla chutná, pěkně vypadala a uchovala si nejvíce zdraví prospěšných látek. Právě proto není vhodné všechny zeleniny mrazit čerstvé, některé potřebují krátkou tepelnou úpravu.

Zelenina je teď všude dost, ale jak ji vhodně zmrazit na později? Zdroj: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com

Před mrazením zeleninu blanšírujte

Právě proto, abyste zamezili změnám barvy i konzistence s maximálním zachováním vitamínů. Blanšírování je slovo pocházející z francouzského „blanchir“. Označuje velmi krátké, tj. šokové, povaření nebo propaření a následné rychlé zchlazení. V praxi to vypadá tak, že zeleninu očistíte, omyjete a nakrájíte na kousky, které se vám budou zdát k jejímu pozdějšímu použití nejvhodnější. Kostky, silnější plátky, hranolky nebo proužky zeleniny ponořte do vroucí vody zhruba na 3 minutky a okamžitě zchlaďte studenou vodou.

Pokud připravujete větší množství zeleniny, nachystejte si velký cedník, který se vám vejde do hrnce i do nádoby se studenou vodou. Práce vám půjde rychle od ruky a nebudete muset manipulovat s horkou vodou nebo těžkým hrnce. Zeleninu v cedníku vložte napřed do vroucí vody a za tři minuty i s cedníkem vyjměte a vložte do studené. Po okapání můžete rovnou plnit do sáčků nebo krabiček.

Jakou zeleninu před mražením blanšírovat?

Květák a brokolice se blanšírují tři minuty rozdělené po malých růžičkách. Kukuřice se blanšíruje očištěná vcelku po dobu čtyř minut. Po ochlazení se ostrým nožem seříznou zrna z klasu. Hrášky se blanšírují jen krátce po dobu jedné minuty a musejí být vyloupané z lusku, zatímco zelené fazolky, resp. lusky, se blanšírují po tři minuty celé, očištěné jen od stopek. Cukety a jiné letní dýňovité plody se blanšírují nakrájené na kousky tři minuty, ale pokud je chcete použít do pečení, pak postačí jen jedna minuta pro nastrouhané plody. Celé mrkve potřebují povařit pět minut, nakrájené jen tři.

Kterou zeleninu není nutné připravit blanšírováním?

Rajčata se blanšírují jen velmi krátce, a ne pro uchování barvy, ale abyste je mohli zbavit jednoduše slupek. Povařte po dobu 30 vteřin s naříznutou slupkou ve tvaru písmene X. Tímto způsobem můžete jednoduše odstranit slupku a zamrazit už bez ní. Není nutné blanšírovat cibule, kapie a papriky. Brambory a zeleniny s vysokým obsahem vody se nedoporučuje mrazit. Výsledky nebývají dobré.

Jak uložit do mrazíku a popsat?

Další kategorií zasluhující pozornost jsou materiály, popisky a uskladnění. Zeleninu nechejte oschnout a snažte se, aby obsahovala co nejméně vody. Na uskladnění můžete použít uzavíratelné sáčky, které lze pěkně vyrovnat, zploštit a v podstatě formovat jakkoli, abyste vyplnili prostor v mrazáku. Pamatujte, že je bude potřeba jednoduše vyjmout, a proto se snažte udržovat pořádek už během prvotního uskladnění. Vhodné jsou také popisky přímo na sáčcích nebo krabičkách. Měly by být takové, aby se neotřely manipulací a nerozmáčely vlhkostí.

Zvolte způsob zamražení podle toho, jak a na co budete zeleninu později potřebovat. Zdroj: Ahanov Michael / Shutterstock.com

Recyklované krabičky na zeleninu v mrazáku

Pokud budete ukládat do krabiček, tak hranaté rozhodně šetří víc místa než kulaté. Osobně se mi osvědčilo požívat obaly od zmrzlin, které mají ideální tvar i padnoucí víko. Kupované pěkně krabičky jsem často při manipulaci již zamrazeným jídlem rozbila, a pak mi to bylo líto.