Jak nejlépe zavařit angrešt bez chemie. Tento recept babiček zůstane nepřekonan

Červenec je ideálním měsícem na sklizeň angreštu. Jeho sladkokyselá chuť z něj činí osvěžující letní ovoce, které ale chutná stejně dobře, ba možná i lépe, zavařené. Při konzervaci angreštu je ale třeba dodržet jeden zásadní pokyn, díky kterému se proces zavařování zcela liší od kompotování jiných druhů ovoce.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.toprecepty.cz

Na letní sezónu se mnozí netěší jen kvůli krásnému počasí a příjemným teplotám, ale také kvůli plodům, které na našich zahradách dozrávají. A v průběhu července dochází ke kompotové a konzumní zralosti i stále populárnější angrešt. Ten si lidé zamilovali hlavně v jeho konzervovaném stavu a není se čemu divit. Zavařený angrešt má svou vynikající a jedinečnou chuť. Kompotování zelenkavých plodů není nijak náročné, je ovšem potřeba dodržet několik bodů.

Angrešt obsahuje velké množství vitaminu C Zdroj: Natali Samorod / Shutterstock

Sterilizace na prvním místě

Bez čeho se při zavařování rozhodně neobejdeme, je naprosto čisté kuchyňské náčiní a zavařovací sklenice. Ty je také ještě před samotným procesem zavařování třeba řádně zkontrolovat, hlavně pak jejich víčka a těsnící gumičky. V případě jejich poškození by totiž nebyla sklenice pečlivě uzavřena a dostal by se do ní vzduch, jež by časem mohl způsobit vznik plísní v zavařeninách.

Angrešt se musí propíchnout

Zavařování angreštu je snadné, je ale nutné nezapomenout na několik zásadních věcí. Ke konzervaci se hodí spíše pevnější plody, nepřezrálé. V první řadě se musí angrešt po sklizni očistit od stopek a bubáků a propláchnout ve studené vodě. Následně přijde ta nejnáročnější část konzervace angreštu. S pomocí například jehly se totiž musí každý jeden plod několikrát propíchat, aby angrešt během zavařování nepopraskal. Takto připravené bobulky dáme do síta a na několik minut vložíme do horké vody, poté je zase velmi rychle schladíme ve studené vodě, aby si angrešt zachoval svou zelenou barvu.

Pokud pracujeme se zralejším angreštem, není třeba jej předvařovat.

Na sladký nálev budeme potřebovat:

1 litr vody

300 gramů cukru

Postup:

Nalijeme vodu do hrnce a přivedeme ji k varu. Následně v ní rozmícháme cukr. A nálev je na světě. Můžete se proto vrhnout na plnění sklenic.

Zavařování angreštu je velmi snadné Zdroj: arun uppadhyay / Shutterstock

Doba zavařování se liší

Jednotlivé sklenice bohatě naplníme angreštem a následně zalijeme horkým připraveným nálevem tak, aby byly všechny kuličky pod hladinou. Sklenice ihned dobře uzavřeme a vložíme do vody s teplotou 85 °C. Nádoby o objemu 500 mililitrů vyžadují zhruba 15 minut zavařování, ty litrové pak asi 20 minut.