Jak zavařit cukety: 3 skvělé způsoby, každý jiný a každý fantastický

Nastala sezóna sklízení cuket, které díky příznivému počasí rostou rychlostí blesku. Nevíte, co s nimi a nestíháte je spotřebovat? Zkuste je zavařit! Cuketu tak budete mít po ruce k přípravě mnoha lahodných pokrmů i během dlouhé zimy.

Cukety jsou velmi oblíbenou zeleninou, která je plná vitamínů a prospěšných látek pro celý náš organismus. A v kuchyni mají opravdu široké uplatnění. Mohou se vařit, dusit, zapékat, a dokonce jíst i za syrova v lehkých letních salátech. Pokud vaše cukety plodí jak o život a nestíháte je konzumovat ani rozdávat, máme pro vás jednoduché řešení. Zavařte si je do zásoby! Můžete si vybrat hned ze tří báječných receptů.

Zavařená sladkokyselá cuketa

Potřebné ingredience:

2 kg cukety

1 lžička soli

5 lžic octa

2 ks cibule

1 lžička kmínu

cukr dle chuti

Postup přípravy:

Nejprve cuketu dokonale omyjte a je na vás, jestli ji necháte se slupkou nebo bez. Obě varianty jsou možné. Zbavte ji jader a nastrouhejte na hrubém struhadle, nebo ji nakrájejte na jemné kostky. Oloupejte si cibuli, nakrájejte ji najemno a smíchejte s cuketou. Přidejte sůl kmín, ocet a cukr. Směs nechte tak 30 minut odležet a potom ji naplňte do čistých sklenic. Uzavřete je víčkem a zavařujte je po dobu 30 minut při teplotě 85 °C. A máte hotový základ do mnoha jídel. Takto připravenou cuketu můžete servírovat namísto zelí nebo špenátu, kdy je výborným doplňkem k jakémukoliv masu. Stejně tak se hodí jako výborná příloha k bramborám či do těstovin.

Cuketu můžete naložit na sladkokyselo. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Naložená cuketa à la okurky

Malé cuketky můžete naložit v láku stejným způsobem jako okurky. Nic nezkazíte ani tím, když zpracujete větší cukety, které je lepší nakrájet na kolečka či podélné plátky, protože lépe nasají chuť láku a koření.

Potřebné ingredience:

30 ks drobných cuket

5 ks cibule

1 mrkev

nové koření

bobkový list

celý černý pepř

hořčičné semínko

kopr

Nálev:

1,7 l vody

80 g soli

400 ml octa

300 g cukru

1 sáček kyseliny citronové

Postup:

Řádně omyté cukety vložte do sterilních sklenic a do každé přidejte pár koleček oloupané cibule, pokrájené mrkve, 3 kuličky nového koření, 2 listy bobkového listu, 5 kuliček pepře, 10 zrnek hořčičného semínka a snítku kopru. Jakmile budete mít připravený lák, nechte jej vychladnout a poté jimi zalijte cukety v každé sklenici zhruba 3 cm pod okraj. Sklenice pečlivě zavíčkujte, vložte do hrnce a zalijte je asi tak do půlky vodou. Pak už je stačí zhruba 20 minut povařit, aby se pevně přichytilo víčko. Na závěr nechte každou sklenici odpočívat dnem vzhůru.

Tip:

Propíchněte každou z cuket párátkem nebo špejlí, aromatické látky z nálevu tak krásně proniknou do každé cukety.

Velké cukety na čalamádu oloupejte. Zdroj: Shutterstock

Hitem je cuketová čalamáda

Připravte si skvělou pochoutku, která se hodí ke grilovanému či pečenému masu, do omáček či těstovin, ale také jako skvělý doplněk na toust.

Potřebné ingredience:

1 kg cukety

300 g cibule

1 polévková lžíce soli bez jódu

300 gramů cukru

300 ml octa

1 čajová lžička chilli papriček

1 čajová lžička sladké papriky

1 čajová lžička pálivé papriky

1 polévková lžíce plnotučné hořčice

1 rajčatový protlak

3 polévkové lžíce kukuřičného škrobu

Postup:

Očištěné cukety a cibuli pokrájejte zhruba na půl centimetrové kousky a promíchejte je v hrnci společně se solí. Poté směs nechte tak 15 minut odležet. Následně přidejte ostatní suroviny, vše pečlivě promíchejte, přiveďte postupně k varu a vařte tak 45 minut. Ještě horkou směs nalijte do připravených čistých sklenic a po vychladnutí zavíčkujte. Zavařujte po dobu 20 minut při teplotě 85 °C. Čalamádu můžete uchovávat i bez sterilizace, jen ji dejte do lednice.

