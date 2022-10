Takto dělala hruškový kompot moje babička. Měla jednoduchý trik, aby nehnědly

Máte na zahradě plodící hrušeň, anebo jste dostali bohatou výslužku tohoto chutného ovoce od souseda? Připravte si lahůdku k mlsání na dlouhé zimní večery, která je i plnohodnotnou a zajímavou přílohou k pečenému masu. Máme pro vás tip, jak zavařit hrušky rychle a jednoduše.

Nahromadilo se vám doma větší množství hrušek a nevíte, co s nimi udělat? Připravte si z nich vynikající domácí hruškový kompot. Jde o praktickou záležitost, protože hrušky se nedají dlouhodobě skladovat. Tuto nejjednodušší metodu zpracování s chutí požívaly už naše babičky. Hrušky mají samy o sobě tak výraznou chuť, že je můžete zavařit i bez dalšího dochucení. Mnozí si však rádi kompot ovoní třeba hřebíčkem nebo citrónem.

Proč se vyplatí jíst hrušky

Údajně se hrušky s chutí pojídali už v době kamenné. A dodnes patří k jednomu z nejoblíbenějších druhů ovoce, které je navíc poměrně zdravé. Hrušky jsou sladší než jablka, protože je v nich menší množství kyselin.

Hrušky jsou sladší než jablka, protože je v nich menší množství kyselin. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

V jedné střední hrušce se nachází tolik vitaminu C a draslíku, jako například v polovině šálku pomerančové šťávy. Jedná se proto o vynikající dietní potravinu. V hruškách je také vysoký obsah vitamínu B2 a laktoflavinu. V průměru je v takové hrušce něco kolem 4 g vlákniny a také značné množství účinných rostlinných antioxidantů.

Začněte nálevem

Nejprve si připravte nálev smícháním a svařením 3 l vody, 2 sáčků vanilkového cukru, 1 kg krystalového cukru a 1, 5 polévkové lžíce kyseliny citronové. Vše řádně promíchejte a vařte až do úplného rozpuštění.

Nachystejte si hrušky

K výrobě hruškového kompotu budete potřebovat jeden 10 l kbelík kvalitně vyzrálých a pevných hrušek. Pečlivě je omyjte, oloupejte a pokrájejte je na podélné půlky či čtvrtky. Vždy je zbavte jádřinců, zbytků okvětí a stopek. Pokud máte hrušky s jemnou slupkou, je možné je zavařit i neoloupané. Tvrdé hrušky lze pro snadnější loupání na půl minuty ponořit do vařící vody. Stejně tak je můžete předvařit, mělo by se do nich dát píchnout špejlí.

Co dělat, aby hrušky nezhnědly

Naše babičky na to měly chytrý fígl. Jednoduše do každé sklenice s hruškami přidaly pár plátků čerstvě ukrojeného jablka. Stejně tak můžete pokrájené a oloupané hrušky na chvíli ponořit do mírně okyselené vody, kterou vytvoříte smícháním 10 l vody a 10 g kyseliny citronové. Použít můžete i čerstvou citronovou šťávu. Pokud budete hrušky vařit, můžete k tomu využít právě tuto směs.

Hrušky vkládejte do čistých sklenic, zhruba tak 1,5 cm pod okraj. Zdroj: Profimedia

Naplňte si sklenice hruškami

Hrušky vkládejte do čistých sklenic, zhruba tak 1,5 cm pod okraj. Pokud chcete, můžete přidat kousek celé skořice, 3 až 5 kusů hřebíčku a malý kousek citronové kůry bez bílé dužiny. Poté hrušky zalijte horkým nálevem a pevně uzavřete čistými víčky.

Přichází fáze sterilizace

Podle toho, jak pevné hrušky jste použili, sterilizujte zhruba 15 až 25 minut při teplotě 85 °C. Poté nechte stát sklenice chvíli dnem vzhůru a po vychladnutí je skladujte na temném a suchém místě.

TIP pro dospělé

Pokud si chcete dopřát trochu příjemného rumového aroma, můžete do každé sklenice přidat i pár kapek svého oblíbeného rumu.

Zdroje: www.jaktak.cz, www.milujizavarovani.cz, www.recepty.cz