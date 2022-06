Jak zavařit jahody: Zkuste to letos bez cukru, nasucho, v mikrovlnce nebo troubě

Jahodová sezóna zdaleka nekončí. Už jste se dosyta najedli čerstvých plodů, připravili desítky dezertů a moučníků, pyšníte se sklenicemi marmelád a jahod máte plný mrazák? V tom případě je čas na zavařování.

Ať už patříte mezi zavařovací nováčky, anebo ostřílené „zavařovače”, vyzkoušejte několik našich postupů pro konzervování jahod. Můžete využít i kuchyňské spotřebiče, jakými jsou trouba nebo mikrovlnka.

Základní nálev s cukrem

Základní nálev pro jahody připravíte z jednoho dílu vody a jednoho dílu krystalového cukru. Obě suroviny přiveďte za stálého míchání k varu. Jakmile se cukr ve vodě rozpustí, odstavte a nechte vychladnout. Jahody naplňte do suchých a čistých sklenic, zalijte nálevem a uzavřete.

Cukerným nálevem zalijte jahody ve sklenici. Zdroj: Profimedia

Jahody bez cukru

Pokud se vyhýbáte cukru, jahody můžete konzervovat i bez něho. Budou sice trochu kyselejší a nevydrží ve sklenicích tak dlouho, ale za zdravý život bez cukru za to stojí.

Jak na to: Jahody naskládejte do sklenic, zalijte převařenou vodou a uzavřete. V zavařovacím hrnci sklenice zalijte vodou tak, aby byly zcela ponořené, a vařte je po dobu asi 20 minut při teplotě 85 °C. Poté vyndejte z hrnce, otočte sklenice dnem vzhůru a nechte vychladnout.

Jde to i bez vody

Jak se zavařují jahody nasucho? Nepřidá se k nim ani kapka vody, ale využije se voda, kterou jahody obsahují. Celé omyté a odstopkované jahody v hrnci zasypte cukrem dle své chuti a pozvolna je zahřívejte. Jakmile je přivedete k varu, tak je ještě asi 2 minuty povařte. Odstavte, nechte vychladnout, naplňte sklenice a pevně zavřete. V zavařovacím hrnci je pak sterilujte asi 15 minut při 85 °C.

Během vaření jahody pustí spoustu vody. Zdroj: Shutterstock

Mikrovlnka a trouba

V troubě se jahody zavařují tak, že sklenice naplněné jahodami a nálevem pořádně uzavřete a postavíte do hlubokého plechu vyloženého utěrkou. Dbejte na to, aby se sklenice vzájemně nedotýkaly. Plech naplňte vodou a pečte při 90 °C asi 20 minut. Do mikrovlnky plné sklenice vložte naskládané do plastové misky. Zapněte na 6 minut na 700 wattů.



