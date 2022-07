Jak zavařit jahody, aby z nich nebylo bláto bez chuti

Připravit jahodový kompot se na první pohled může zdát jako hračka, přesto se spousta lidí setkává s tím, že jsou jahody po zavaření až příliš měkké, nedrží svůj tvar a v některých případech je kvůli tomu dokonce těžké kompot rozeznat od marmelády. Navzdory tomu, že je výroba jahodového kompotu skutečně dost snadná, je třeba držet se několika rad, aby byl výsledek co možná nejlepší.

Zdroje: jahodyweb.cz, jaktak.cz, alishaeasycooking.com

Pokud i vy patříte k těm šťastlivcům, kterým letos zahrádka nadělila bohatou úradu jahod, pravděpodobně přemýšlíte, jak jahody zužitkovat, aby zbytečně neplesnivěly a neskončily v odpadcích. Vůbec nejjednodušším řešením je jahody zamrazit. Pak je máte neustále po ruce a hodí se skvěle například do koláčů či buchet anebo smoothie. Skvěle ale chutnají i zavařené, a to nejen v podobě marmelády, ale také kompotu, který krásně doplní nedělní oběd.

Základem je sterilizace sklenic

Každý, kdo alespoň jednou zavařoval, ví, jak je důležitá čistota nádobí a náčiní, se kterým se v průběhu konzervace pracuje. Jakákoliv nečistota totiž může způsobit, že i přes dodržení všech pravidel začne obsah zavařovací sklenice brzy plesnivět.

Ještě než se tedy pustíte do zavařování, zkontrolujte zavařovací sklenice, zda nejsou nijak poškozené. A to i jejich víčka a těsnící gumičky. Pokud jsou byť jen trochu zničené, raději je nepoužívejte.

Sklenice můžete sterilizovat i klasicky v horké vodě. Sterilizace v troubě je ovšem pohodlnější. Zdroj: Eurybia / Shutterstock.com

Sklenice následně sterilizujte. Nejsnazším způsobem, jak docílit dokonale čistých sklenic, je jejich sterilizace v troubě. Troubu rozehřejte na 100 °C, na plech pak vyskládejte víček zbavené sklenice hrdlem nahoru a vedle nich pak samotná víčka. Sklenice s víčky ponechte v troubě ideálně dvacet minut. Pak troubu vypněte a sklenice ještě nevytahujte. Kompotem či marmeládou pak sklenice plňte, když jsou ještě horké. Tím spolehlivě zabijete všechny bakterie a plísně, které by vaše snažení mohly podkopnout.

Příprava jahod na kompot

Když se rozhodnete pro výrobu jahodového kompotu, nejdříve všechny jahody dobře omyjte a zbavte se těch, na kterých je i kdyby jen minimální náznak plísně. Zároveň z nich odstraňte korunní lístky. Pracovat by se mělo jen s pevnými, nijak nepoškozenými, nepotlučenými a nepřezrálými jahodami. Ty by totiž během zavařování mohly výrazně změknout a kompot by pak připomínal spíše červené bláto.

Jahodový kompot

Pracujte jen s pevnými, zralými a nijak nepoškozenými jahodami. Zdroj: shutterstock.com

Budete potřebovat:

2 kilogramy jahod

1 litr vody

500 gramů cukru

50 mililitrů citronové šťávy

Postup:

V první řadě svařte vodu s cukrem, aby se cukr dokonale rozpustil. Následně přidejte citronovou šťávu. Očištěné jahody naskládejte do sterilizovaných zavařovacích sklenic a zalijte je ještě horkým nálevem. Sklenice uzavřete a zavařujte při teplotě 85 °C asi 25 minut. Následně nechte kompot vychladnout a sklenice uložte do spíže či do sklepa.

TIP: Jahody chutnají skvěle i v kombinaci s jiným ovocem. Dokonalý kompot tak vytvoříte například, když k jahodám přidáte třešně anebo rebarboru.