Nejlepší způsob, jak zavařit jahody, je ten v mikrovlnce. Do 5 minut hotovo

Jahody zrají jako šílené a i pokud nemáte své vlastní, jistě na ně narazíte na každém kroku. Pokud je doma nestíháte okamžitě zužitkovat, můžete si je snadno a rychle zavařit v mikrovlnce. Poradíme vám, jak na to.

Jestliže patříte mezi milovníky jahod, využijte jejich sezónu a připravte si je do zásoby. Mezi nejšetrnější způsob konzervace patří totiž právě kompotování. Jedná se o poměrně snadnou metodu, kterou s oblibou využívaly již naše babičky. S vymoženostmi moderní techniky to hlavně zvládnete hravě a během chvilky. Vyzkoušejte to tentokrát v mikrovlnce, která nemusí sloužit jen k ohřevu nebo rozmrazování jídla.

Zavařování jahod v mikrovlnce

Jahody si můžete zavařit i v mikrovlnné troubě. Samozřejmě k tomu budete potřebovat důsledně sterilizované zavařovací sklenice s dostatečně těsnícími víčky. Vyplatí se to především v případě, pokud chcete zavařovat menší počet sklenic.

Ušetříte si tak práci s vytahováním zavařovacího hrnce. Najednou zavaříte vždy tak maximálně 3 až 5 sklenic, podle obsahu vaší mikrovlnné trouby. Sklenice by měly mít kolem sebe dostatek prostoru a neměly by se vzájemně dotýkat.

Zavařujte vždy více skleniček

V každém případě je lepší zavařovat více sklenic najednou. Vyhnete se tak situaci zbytečného přetečení obsahu.

Jahody vždy dokonale očistěte. Zdroj: shutterstock.com

Jahody vždy perfektně čisté

Nejprve zralé a zdravé plody pečlivě propláchněte studenou vodou, případně je namočte do solného roztoku. Díky tomu se perfektně zbavíte veškerého hmyzu, případných červů a nečistot. Pak jahody rozložte na papírovou utěrku a nechte je řádně oschnout. Následně je zbavte stopek a ty velké lze překrojit na polovinu.

Dbejte na správné plnění sklenic

Podobně jako u klasického zavařování je nutné i v tomto případě naplnit zavařovací sklenice tak, že pod okrajem zůstane alespoň půl centimetru volného prostoru. Pokud byste totiž sklenici přeplnili, obsah jahod by tlačil na víčko. Takto nedojde k nepotřebnému podtlaku.

Cukr bílý i třtinový

Jakmile máte skleničky naplněné jahodami, do každé z nich vsypte 1 až 2 polévkové lžíce krystalového cukru. Je na vás, zdali dáte přednost třtinovému, nebo klasickému bílému.

Pokud byste totiž sklenici přeplnili, obsah jahod by tlačil na víčko. Zdroj: YouTube

Naplňte sklenice vodou

Následně zalijte každou sklenici s jahodami převařenou teplou vodou asi 10 mm pod okraj. Jahody by měly být důsledně potopené. Předejdete tak případnému kažení.

Tip na zavíčkování

Nahřejte chvilku víčka před použitím ve vodě teplé zhruba 50 °C, lépe ke sklenici během zavařování přilnou. Pak s nimi každou sklenici pevně uzavřete. Všechny sklenice vložte do plastové misky, zabráníte tak případnému vytečení šťávy. Následně je vložte do mikrovlnky a zapněte na výkon 700 wattů.

A na jak dlouho?

Během zavařování v mikrovlnce je samozřejmě nejpodstatnější správně odhadnout čas. Odvíjí se totiž od několika důležitých kritérií. Jedním z nich je velikost sklenice, dále počet zavařovacích sklenic a samozřejmě výkon. Proto se násobí vždy s počtem zavařovaný sklenic.

Pokud tedy použijete nádobu o obsahu 0,3 l a budete ji zavařovat na 700 wattů, každá sklenice bude potřebovat k zavaření 3 minuty. Po dokončení sklenice vytáhněte a obraťte dnem vzhůru. Druhý den před uskladněním zkontrolujte, jestli všechna víčka dobře drží.

