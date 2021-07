Správný postup, jak zavařit jahody, aby jim zůstala přírodní chuť a neplesnivěly

Jahody nevydrží moc dlouho čerstvé, a pokud jste se jich i vy už letos přejedli, je ten nejvyšší čas začít se zavařováním. Můžete pak vytáhnout jahodový kompot v zimě, až na ně zase dostanete chuť. Pojďte se tedy s námi podívat na dokonalý a snadný recept, jak si s tímto ovocem poradit.

Zavařování jahod patří po rozmačkání s cukrem, knedlíkách či bublanině k oblíbeným způsobům, jak toto ovoce zužitkovat. Jahody se hlavně snažte zpracovat tak, aby byly uchovány vitamíny z nich v co největší míře. Dobrou zavařeninu vyrobíte pouze z čerstvých, zralých, čistých a kvalitních plodů. Ty nezapomeňte jednoduše a šetrně zpracovat.

Na čistotu dbejte především, ta je totiž při zavařování extrémně důležitá. A to nejen jahod, ale i sklenic, víček a všech ingrediencí a pomůcek, které k tomu používáte.

Jahody, ale i maliny či ostružiny byste měli zavařovat ještě v den sklizně. I přesto ovoce proberte kus po kusu a nahnilé či změklé plody vyndejte.

Jahody pečlivě umyjte a osušte

Sklenice před použitím namočte do horké vody se saponátem a ve finále je znovu důkladně umyjte a nechte okapat. Především pak, pokud používáte stejné sklenice po několikáté. Zkuste je nakonec vypláchnout vodkou, čímž je dezinfikujete. Také zkontrolujte víčka, že nejsou otlučená a na sklenice doléhají.

jahody plíseň krabička Zdroj: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.com

Dobrým tipem je přidat do zavařených jahod několik kapek šťávy z červené řepy kvůli barvě. Dále vybírejte jahody menší velikosti, aby se vám dobře skládaly do sklenic. Musí být také pěkné, pevné a ne přezrálé. Hlavně dužina by měla být pevná. Zapomeňte na nahnilé plody nebo to, že nepěknou část odříznete.

Očistěte je od lístků, omyjte pod tekoucí vodou a nechte oschnout. Skládejte je do sklenice těsně vedle sebe a klidně i mírně zmáčkněte. Zplesnivění se vyhnete, když ovoce neposypete cukrem, ale prolijete je vychladlým roztokem z cukru a vody.

Není třeba zavařovací hrnec, stačí myčka nebo mikrovlnka

Zavařovat nemusíte jen v hrnci. I když zavařovací hrnec je pro tyto účely klasikou. Lze v něm totiž hlídat teplota a čas, čímž máte skvělý výsledek zaručen. Některé hrnce toto všechno umí dokonce samy. Zavařovat můžete ale i v troubě, myčce na nádobí a v případě nouze dokonce i v mikrovlnce.

jahody sypané cukrem Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zavařujeme v zavařovacím hrnci, nebo v hrnci ve vodě. Voda musí sahat do tří čtvrtin kompotových sklenic. Na dno nádoby položíme utěrku a na ně sklenice. Zabrání se popraskání skla. To vše při teplotě 85 °C a čase 25 minut.

Po ochlazení zavařeniny klepáním na víčko zkontrolujeme, jestli se pořádně chytla. Špatně přichycené víčko při poklepu zní dutě. Kompoty, které jsou správně zavařené, skladujeme v chladu. Ty, které nedoléhají, rovnou sníme.

Zdroj: www.jaktak.cz, www.vareni.cz, www.prozeny.cz