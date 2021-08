Jak zavařit lečo: Jednoduchý a vynikající recept. Důležitý je poměr surovin

Rajčata a papriky na zahrádkách dozrávají a mnozí si užívají vlastnoručně vypěstované zeleniny, která pochopitelně chutná lépe než ta kupovaná. Ne vždy se však podaří včas úrodu zpracovat a chutné plody kvůli své životnosti končí v odpadcích. Trvanlivost plodů o několik měsíců prodlouží konzervování a takové zavařené lečo potěší chuťové pohárky i v zimě. Vyzkoušejte recept, se kterým se úžasných výsledků dočká každý!

Zdroje: prozeny.cz, srecepty.cz, dumazahrada.cz

Bez nadsázky lze říci, že je lečo v letní sezóně hitem. Vášniví zahrádkáři jej připravují proto, aby zužitkovali svou úrodu, ostatní si jej dopřávají díky nízkým cenám paprik a rajčat v obchodech. Tuto pochoutku lze také velmi snadno zavařit a vy si tak chuť horkého léta můžete dopřávat i v chladných zimních dnech. Kromě toho má lečo připravené z čerstvé letní zeleniny pochopitelně i plnější a lahodnější chuť, a tak má nyní jeho vaření a následná konzervace o to větší smysl.

Sklenice musí být dokonale čisté Zdroj: Rom Chek/ Shutterstock.com

Zásady zavařování

Konzervace nejen leča, ale i jiných potravin nepředstavuje žádný větší problém. Nejdůležitější je však dodržení několika zásad. V první řadě je stěžejní přísná hygiena. Ještě před samotným zavařováním je třeba pečlivě omýt a zkontrolovat všechny zavařovací sklenice i jejich víčka. Veškeré náčiní, se kterým budete při konzervaci pracovat, je nutné sterilizovat. To lze provést důkladným oplachem horkou vodou anebo sterilizací v troubě, kdy necháte náčiní projít teplotou sta stupňů.

Během zavařování nikdy neochutnávejte jednou lžičkou, abyste výslednou směs nekontaminovali. Zároveň se ještě před samotným procesem zbavte všech poškozených sklenic či víček. Při práci se špatně těsnícími nádobami totiž riskujete, že se do nich dostanou nejrůznější původci plísní a vaše práce tak vyjde vniveč. Při konzervaci se také neobejdete bez kuchyňského teploměru, abyste mohli hlídat správnou teplotu vody v zavařovacím hrnci.

Zavařené lečo

Příprava leča je nesmírně snadná. Zdroj: Shutterstock

Lečo patří ke stálicím české kuchyně, a tak se nelze divit, že si jej mnozí dopřávají i v zimě. Je nesmírně snadné na přípravu a zároveň neuvěřitelně chutné. Dá se jíst jen tak s chlebem, s bramborami anebo zcela samotné. Dokonale zastoupí rychlý oběd či večeři. Nejlépe pak pochopitelně chutná, když je připravené z plodů, které byly vypěstovány v létě. V ideálním případě na vlastní zahrádce. A proto je na zavařování leča nyní ten nejlepší čas!

Na přípravu asi 4-5 velkých sklenic budete potřebovat:

8 paprik

8 rajčat

3 velké cibule

sůl

olivový olej

Postup:

Papriky zbavte stopky a jadérek a nakrájejte je na nudličky. Z rajčat odřízněte vršek a spodek a na obou stranách nakrojte do malého křížku. Vložte je na několik málo vteřin do vroucí vody a následně je ponořte do ledové. Takto spařená rajčata totiž půjdou velmi snadno oloupat. Rajská jablíčka tedy oloupejte a nakrájejte na osminky. Nakrájejte si také cibuli, a to dle vlastních preferencí. Někomu vyhovují větší kusy, jiní mají cibuli zase rádi najemno.

Ve větším hrnci si rozpalte dostatečné množství olivového oleje a nechte cibuli zesklovatět. Přidejte papriky a rajčata a jemně osolte. Hrnec přiklopte a na mírném plameni nechte zeleninu asi 10 minut za občasného míchání dusit.

Když je pak zelenina dostatečně měkká, můžete se vrhnout na plnění zavařovacích sklenic. Ty následně víčkem dobře uzavřete a vložte je do hrnce s vodou ohřátou na 85 stupňů. Při této teplotě zavařujte 20 minut. A je hotovo! Takto připravené lečo vydrží několik dlouhých měsíců a vy si tak budete moci připomenou chuť léta například i v zimě.

Tip na závěr: Do zeleninové směsi můžete přidat také například cukety, pálivou papriku anebo hořčici. Výsledný pokrm je úžasný sám o sobě, lečo se ale také hodí například i pod pečené maso.