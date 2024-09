Zavařit lečo je ohromně praktické a zeleninový základ se vám bude hodit víc než na jeden tento pokrm. Díky zavaření si tak budete moci připravit tento vynikající letní oběd kdykoli se vám zachce.

Zavařování leča je výhodné

Pokud jste tak již neučinili, teď máte patrně poslední možnost připravit si lečo nejen k večeři, ale také jej zavařit na zimu a užít si ho kdykoli podle chuti. Typicky letní zeleninovou dobrotu si tak můžete dopřát kdykoli během roku.

Jak na to? Je to docela jednoduché a jde vlastně jen o přípravu zeleniny ve velkém množství, protože do zavařeného leča rozhodně nepatří vejce. Čerstvá vejce si pak přidáte do jídla až v k okamžiku, kdy budete zavařené lečo používat k přípravě jídla.

Někdo dává do leča také na malé kousky nakrájenou uzeninu osmahlou na mleté paprice. Tuto ingredienci můžete přidat a nemusíte. Pokud zůstane lečo jen zeleninové, bude poměrně univerzální a může se stát během zimního období základem dušených pokrmů s masem, ale i polévek nebo omáček.

Lečo můžete připravit tak, jak jste zvyklí, jen do něj nebudete dávat uzeninu a vejce. Zeleninou následně naplníte sklenice a sterilizujete směs asi na 85 °C po dobu 20 minut.

Zpracujte rajčata i papriky a užijte si lečo i po zbytek roku.

Uvařte hromadu leča!

Jestli ale neumíte lečo od oka, pak si na 1 kilo rajčat připravte 2 větší cibule a 2 stroužky česneku, nezbytně nutné jsou také papriky. Nakrájejte asi 10 kusů. Pro intenzivnější chuť se hodí přidat větší, tj. 300 g plechovku protlaku. Nesmí chybět ani olej nebo ještě lépe sádlo na smažení, lžička soli, mletý pepř a 2 lžíce mleté sladké papriky a dvě až tři klobásy.

Rajčata spařte a stáhněte z nich slupku, pak rajčata, cibuli i papriky nakrájejte nadrobno. Nakrájet můžete také uzeninu a ujistěte se, že máte jak otevřít protlak.

Zvolte dostatečně velkou nádobu a rozehřejte v ní sádlo nebo olej. Začněte s osmahnutím cibule, záhy ale přidejte také lisovaný česnek i nakrájené papriky. Zelenina by se měla před přidáním rajčat trochu osmahnout, a pak i změknout. Pod pokličkou ji můžete dusit zhruba 20 minut na mírném žáru.

Pak přidejte rajčata i sůl a poduste zeleninu dalších 20 minut. Zeleninu kontrolujte, a pokud rajčata nepustí šťávu, trochu je podlijte. Když je veškerá zelenina hezky měkká, přidejte také protlak, a ještě nechte krátce probublat. Dochuťte pepřem i solí a tím příprava zeleniny končí. Můžete zavařovat! Pokud ale vaříte lečo, které budete jíst dnes, pokračujete přidáním uzeniny a vajec.

Nesmí chybět uzenina a vejce

Pokud chcete přidat uzeninu s mletou paprikou, osmahněte nakrájené klobásky, obvykle samy pustí tuk. Před tím, než jsou docela udělané, přidejte také mletou papriku, která se však nesmí přepálit, aby nezhořkla.

Někdo dává papriku už do zeleninového základu, během smažení cibule. Obojí je samozřejmě možné a záleží jen na vás. Nicméně uzenina v paprice je vynikající a jídlu dodá nový rozměr.

Přidáním cca 6 vajec by pak vzniklo lečo v celé svojí kráse a lahodnosti, před zavařováním je ale rozhodně nepřidávejte.

Čerstvá vajíčka budete přidávat vždy až při ohřívání zavařeného základu leča. Díky tomu bude jídlo pokaždé jako čerstvě připravené a voňavé.

