Jak zavařit okurky v troubě. Je to jednoduché a už to nebudete dělat jinak

Zavařování okurek v troubě je jednoduché a zvládne ho i kuchař-začátečník. Jeho výhodou je, že nemusíte investovat do zavařovacího hrnce. Okurky, ale také další zavařeniny jako marmelády nebo kompoty, si tak můžete vyrobit bez větší námahy.

Zavařování v troubě

Oproti speciálnímu hrnci má zavařování v troubě jednu podmínku. Měli byste dokonale vědět, jak se váš spotřebič chová. Starší kousky totiž mohou zahřívat více zadní část než přední či naopak. Někdy je také těžké odhadnout kombinaci doby a teploty. Vždy se tedy řiďte doporučením výrobce. Individuální odchylky se však mohou vyskytnout.

Příprava skleniček

Horký vzduch nedělá dobře víčkům s gumičkou. Může se stát, že by netěsnila a vaše zavařování by skončilo katastrofou. Proto si raději pořiďte zavařovačky se šroubovacími uzávěry. Nezapomeňte je vyčistit. Sterilizace víček a lahví je totiž pro úspěšné zavařování zásadní. Odstraníte tak veškeré bakterie. Nejdřív sklenice umyjte pomocí saponátu. Nezapomeňte na prostor kolem závitu a uzávěru. Poté do hlubokého plechu napusťte cca 2 cm vody a položte do ní sklenice i s víčky. Nastavte teplotu 100 °C a sterilizujte 10 min. Po vytažení jsou sklenice připravené na plnění zeleninou.

Oproti speciálnímu hrnci má zavařování v troubě jednu podmínku. Zdroj: Daniel Jedzura/Shutterstock.com

Jak sklenice naplnit

Každá rodina má osvědčený recept na lahodný lák, díky němuž dostanou okurky nezapomenutelnou chuť. Pokud ten svůj nemáte, můžete se inspirovat základním návodem, na výrobu nevařeného nálevu. Do jedné sklenice přidejte 5 koleček mrkve, 3 kolečka cibule, 5 kuliček nového koření, 6 kuliček pepře, 1 lžičku soli, 2 polévkové lžíce cukru, 1 bobkový list, půl lžičky hořčičného semínka, kousek kopru a 0,9 dcl octa. Omyté okurky vkládejte nastojato a dolijte čistou studenou vodu. Ve sklenici by měl zůstat cca centimetr volného místa. Zavíčkujte a můžete zavařovat.

Jak zavařit okurky v troubě

Připravte si plech, na který nalijte centimetr vody. Troubu nastavte na spodní ohřev a zapněte ji na 180 stupňů. Na plech naskládejte zavíčkované sklenice. Dejte si pozor, aby se vzájemně a ani okrajů plechu nedotýkaly. Zavařujte 20-25 minut do okamžiky, kdy ve sklenicích začnou stoupat bublinky. V tu chvíli jsou okurky hotové a při konzumaci křupavé. Sklenice opatrně odstavte na linku s rozprostřenou utěrkou dnem vzhůru. Nechte vychladnout do druhého dne.

Každý rodina má osvědčený recept na lahodný lák, díky němuž dostanou okurky nezapomenutelnou chuť. Zdroj: Viktory Panchenko/Shutterstock.com

Zavařování v plynové troubě

Zavařování v klasické plynové troubě je náročnější. Lze hůře odhadnout správnou teplotu. Obecně se doporučuje nastavit troubu na stupeň 1. Nechte ji předehřát a poté vložte plech se sklenicemi. Opět sledujte vzduchové bublinky. Okurky se budou zavařovat cca 60 minut. Troubu vypněte a sklenice v ní nechte ještě 30 minut. Poté je vyndejte a dnem vzhůru nechte vychladnout.