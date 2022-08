Jak jednoduše a rychle zavařit rajčata, abyste je měli celý rok po ruce

Nestíháte zpracovat všechny uzrálá rajčata? Stačí si je zavařit a mít je tak stále k dispozici. Hodí se pak k přípravě mnoha pokrmů a budou mít stále vůni slunného léta. Máme pro vás osvědčený recept a radu, jak na to jednoduše a rychle.

Momentálně dozrávají každému pěstiteli rajčata na zahradě přímo před očima a někdy je nemožné je všechny spotřebovat v čerstvém stavu. Praktickým způsobem, jak se o ně postarat, je zavařit je a udělat si zásobu na zimu. Nebudete tak muset nakupovat rajčata, která jsou vodnatá a bez chuti a také ušetříte i spoustu peněz. Poradíme vám, jak na to!

Rajčata omyjte a následně je pokrájejte na menší kousky. Poté je osolte a nechte je zhruba 20 minut reagovat, aby pustily šťávu. Zdroj: Shutterstock

Rajčata jsou zdravá

Bez rajčat by to v kuchyni nešlo. Jedná se o značně oblíbenou zeleninu, která je zároveň velmi lehce stravitelná a plná významných vitamínů a vlákniny, jež velice prospívá kvalitnímu zažívání. A platí to i pro zavařená rajčata, která navíc sterilizací zbavíte veškerých bakterií.

Zavařená rajčata uplatníte při vaření

Milujete doma italskou kuchyni? Tak to se vám zavařená rajčata ve vlastní šťávě opravdu hodí, protože mají nespočet možných využití a bývají základem mnoha receptů. Hodí se k přípravě rajčatové polévky a také různých omáček, které využijete k těstovinám i na pizzu. Stejně tak k výrobě kečupu, čatní nebo studené polévky gazpacho. Nejlépe si pochutnáte právě na těch domácích, která vyzrála na sluníčku a bez použití chemie.

Rajčata ve vlastní šťávě

Počítejte na každý kilogram rajčat jednu lžičku soli. Nejprve rajčata omyjte a následně je pokrájejte na menší kousky. Poté je osolte a nechte je zhruba 20 minut reagovat, aby pustily šťávu. Následně je můžete plnit do sterilních zavařovacích skleniček, které naplňte i šťávou, kterou rajčata pustila, tak 2 cm pod okraj. Hrdla sklenic otřete do sucha, zavíčkujte a na 15 až 20 minut sterilizujte. Po uplynutí této doby je vyjměte ze zavařovacího hrnce (nebo trouby) a nechte je chvíli odpočinout dnem vzhůru.

Takto připravená rajčata můžete použít jako základ pod maso, nebo je ochutit bylinkami jako například bazalkou, tymiánem či oreganem a máte na stole hned rychlý rajčatový salát, kterému nikdo neodolá.

Naložte si rajčata do oleje s česnekem a bylinkami. Zdroj: shutterstock.com

Naložte si rajčata do oleje s bylinkami

Máme pro vás i další skvělý tip. Recept je to velmi jednoduchý na přípravu a chutná zas trošku jinak. Nakrájejte si očištěná rajčata na poloviny a vyskládejte je na plech potřený olivovým olejem. Dejte je péct na 40 minut do předem vyhřáté trouby na 180 °C. Mezitím si rozetřete česnek a připravte si větvičky tymiánu. Jakmile budou rajčata upečená, vložte vždy mezi dvě půlky trochu česneku a tymiánu a můžete je začít vkládat do zavařovací sklenice. Poté je zalijte olivovým olejem zhruba 1 cm pod okraj a nechte chvíli uležet, aby se chuť česneku i tymiánu pěkně vsákla do rajčat. Pak už stačí opatřit je víčkem a máte delikatesu připravenou k přímé spotřebě.

Zdroje: www.fresh.iprima.cz, www.kreativnitechniky.cz, www.petrazahradnici.cz