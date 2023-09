close info Profimedia

Johana Dahlová 24. 9. 2023

Kompotování se tak trošku vytratilo z českých kuchyní. Naše babičky měly vždy plnou spížku zavařeného ovoce. Zvykli jsme si ovoce hlavně mrazit, ale je to trochu škoda. Chcete-li zavzpomínat na mládí a připravit pár sklenic švestkového kompotu, tak jak to dělaly naše babičky, poradíme vám, jak na to.

Proč vůbec kompotovat a zavařovat? Říkáte si možná, že kompotování už odzvonilo a je pravdou, že v posledních 40 letech je již na ústupu. Nezapomínejte však, že jde o uskladnění ovoce, které je nejen chutné, ale zároveň už nespotřebovává žádné energie, zatímco mražení ano. Ač se to může zdát neuvěřitelné, ledničky jsou výdobytkem až 20.století, respektive až ve 30. a 40. letech se začaly průmyslově vyrábět. Do té doby bylo nutné používat především chladné sklepy a konzervovat potraviny tak, aby vydržely i v pokojových teplotách bez problému. Mezi ty nejzákladnější konzervanty patří sůl a cukr. Vysoká koncentrace zabraňuje výskytu i množení bakterií a tím je kvasný či rozkladný proces zastaven. Na YouTube se můžete podívat, jak připravují švestkové kompoty na Slovensku. Mrkněte na toto video na kanálu Recepty CVR - Centrum Vzdelávania Rodiny: Zdroj: Youtube Čistota je základ Tam, kde se nehodí sůl, pomůže cukr, a proto je kompotované ovoce nejen ve vodě, ale hlavně v sirupu. Použitím vysokých teplot a čistých uzavíratelných sklenic docílíte nejlepšího výsledku. S případným vařením se to ale nesmí přehnat, aby obsah sklenic příliš nezměkl a nezblátovatěl. Přidejte koření i rozinky Do cukrové vody je možné přidávat také různé koření, obyčejně jde o vanilku, hřebíček, skořici nebo citronovou kůru. Kompot, který dostal své jméno ve Francii, se v některých zemích připravuje také u nás s méně obvyklými přísadami, jako jsou například rozinky nebo mandle či strouhaný kokos. close info Nataliia Sirobaba / Shutterstock zoom_in Zavařte si letos švestky a zavzpomínejte na kompoty z mládí. Recept na švestkový kompot od babičky Kompotování je praktika známá již od středověku a za stovky let se výrazně nezměnila. V případě švestek je vhodné plody před kompotováním vypeckovat. Rozkrojte je podél do půlky a vyjměte pecku. Poté švestky nechte máčet ve vodě, aby se vyplavili nečistoty i případní červíci. Připravte si čisté sklenice s uzávěry a okapané švestky do nich vložte. V hrnci přiveďte k varu 1 litr vody a vmíchejte do něj 300 g cukru. Takové množství sirupu se hodí na kompotování asi 3 kil švestek, nicméně záleží na tom, jak moc jsou sklenice plné. Nečekejte, až sirup zcela vychladne a přelijte ještě horkou tekutinou ovoce. Sklenice hned uzavřete a pro jistotu sterilizujte zhruba při teplotě 80 °C po dobu 20 minut. Související články close Vaření a recepty Houbový guláš z čerstvých hub: Poctivý recept mojí babičky nic nepřekoná close Domov a bydlení Naše babičky cibulové slupky nikdy nevyhazovaly. Dělaly z nich zázračné věci! Zdroje: www.toprecepty.cz, prima-receptar.cz

