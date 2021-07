Jak zavařit třešně?

Sezóna třešní je v plném proudu a neexistuje snad nikdo, kdo by si na tomto šťavnatém a chutném ovoci nepochutnal. Jedinou nevýhodou je, že se třešně rychle kazí, proto se co nejdříve po sběru musí zpracovat. Co takhle vynechat letos marmeládu a bublaninu a udělat si radějí zavařeniny?

Když se řeknou třešně, spousta z nás si vzpomene na dětství, výlety s kamarády a šplhání po stromech, abychom získali tu nejčervenější. Dnes už to sice tak nemáme, ale lásku k třešním si většina z nás uchovala.

Dnes vám přineseme tipy na zavařování a to jak v hrnci, tak v troubě. V zimě budete rádi, že tuhle pochoutku vytáhnete a zpříjemníte své rodině den lahodným kompotem. Jak tedy na to?

U zavařování je nejdůležitější čistota. Sklenice i víčka se musí blýskat čistotou, je tedy nutné je důkladně umýt nebo vysterilizovat. Třešně také umyjte a připravte k zavařování. Ty červavé den předtím namočte do octové vody, odkud červi vyplavou a vy tak budete mít ovoce bez nezvaných hostů.

Lepší variantou než cukr je cukrový roztok

Třešně pak naskládejte do vyhřátých sklenic do poloviny a přidejte do každé skleničky dvě lžíce cukru a opět navršte třešně. Následně zalijte teplou převařenou vodou. Lepší variantou je cukerný roztok, po kterém se ovoce nekazí. Tím zatepla třešně zalijte. Na jeden litr vody budete potřebovat 30 dkg cukru.

Sezóna zavařování začíná většinou třešněmi a jahodami Zdroj: Chamille White/ Shutterstock.com

Následně skleničky zavíčkujte a sterilujte v hrnci při 85 °C asi 20–25 minut. Poté vyndejte, dotáhněte víčko a po zchladnutí otočte dnem vzhůru.

Pokud byste chtěli chuť třešní zvýraznit, můžete do nich přidat určitá vonná koření. Ideální variantou je kardamon, který jim dodá štiplavost, hřebíček, který se hodí na Vánoce a oloupané spařené mandle. Ty skvěle nasají vůni třešňového kompotu a zvýrazní jejich chuť.

Zavařujte také v horkovzdušné troubě

Třešně můžete zavařovat také v troubě, ideálně horkovzdušné. Troubu předehřejte na 250 °C, připravte si vyšší plech, který vyložíte utěrkou. Na tu nalijete vodu, aby byla plně ponořená a nad sebou měla ještě tak tři centimetry vody. Na takto připravený plech naskládejte sklenice s kompotem.

Když se řeknou třešně, spousta z nás si vzpomene na dětství Zdroj: Shutterstock.com

Následně teplotu snižte na 150 °C a 25 minut zavařujte. Pokud máte, zapněte funkci horkovzduch, horký vzduch pak bude díky ventilátorům lépe cirkulovat. Pokud se voda na pekáči vypaří, nezapomeňte doplňovat.

Po uplynutí doporučené doby nechte ještě půl hodiny stát ve vypnuté troubě. Poté vyndejte, překlopte na víčko a nechte zchladnout. Pak máte zavařeninu hotovou.

