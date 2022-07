Jak si zjednodušit zavařování: Jde to skvěle i v troubě nebo mikrovlnce

Máte velkou úrodu ovoce a zeleniny? Našli jste v lese spoustu hub? Všechno dejte do skla a zavařte. Nedá to moc práce a radost bude veliká.

Zavařování je znovu v módě. A není se čemu divit! Vždyť domácí marmelády, kompoty a nakládaná zelenina jsou prostě bezkonkurenční. A když do nich dáte i kousek srdce, není co řešit. Než se do zavařování pustíte, měli byste znát pár pravidel…

Neolizujte lžičky!



Říká se, že čistota je půl zdraví. V případě zavařenin je to půlka úspěchu. Snažte se proto, aby všechny suroviny, sklenice a další pomůcky byly důkladně omyté. Pozor si dejte i na olízané lžíce od ochutnávání nebo otírání víček špinavou utěrkou. Sebemenší špinka může pak vaši práci zhatit. A to přeci nechcete… Abyste předešli přenosu bakterií, povařte zavařovací gumičky v octové vodě. Poté je opláchněte a ponořte zpátky do teplé vody. Když budou mokré, lépe přilnou k povrchu sklenice a víčko bude lépe těsnit.

Při zavařování je důležitá hygiena. Proto nikdy neolizujte lžičky a neotírejte víčka špinavou utěrkou. Zdroj: Profimedia

Špatné plody z kola ven...

Nic není dokonalé. A ani úroda nemusí vždycky přinést jen ukázkovou porci ovoce a zeleniny. Vy však nepodlehněte pokušení zavařit i ťuklé nebo jinak poškozené plody. Vaše šetrnost by se vám mohla ošklivě vymstít! Může se totiž stát, že ovoce už má v sobě zárodek hniloby či plísně a mohlo by celou zavařeninu znehodnotit. Proto se raději držte přísloví: Méně je více. Neboli lepší je kvalita než kvantita.

Sklenice plňte horké

Zavařovačky by měly být při plnění horké a vyvařené. Jedině tak je ochráníte proti prasknutí. Pokud máte strach, že zavařenina zplesniví, neprosypávejte ovoce cukrem, ale použijte cukrový roztok. Ten vyrobíte snadno povařením dávky cukru v troše vody. Máte strach, aby se obsah příliš nerozvařil? Odborníci doporučují zavařeniny nenechávat chladnout ve vodě v zavařovacím hrnci, ale vyndat je na vzduch. Díky přirozenému ochlazení si ovoce a zelenina uchová svou pevnost.

Sklenice by měly být při plnění horké. Zdroj: Profimedia

Když nemáte zavařovací hrnec...

Svět se nezboří. Zavařovat můžete i bez něj. Jednou z variant je tlakový hrnec. Jak na to: Do tlakového hrnce vložte rošt nebo utěrku a nalijte 2 – 3 centimetry vody. Na rošt vyskládejte sklenice a pod poklicí zahřejte. Jakmile z ventilku začne stoupat pára, nechte je v procesu 3 – 5 minut. Poté hrnec odstavte a po upuštění páry můžete zavařeniny vyjmout ven.

Zavařování v troubě

Výrobci novějších spotřebičů často na zavařování s použitím trouby myslí a podrobné informace najdete v přiloženém návodu. Ke strelizaci se dá využít trouba plynová, elektrická i horkovzdušná, a postup je u všech podobný, rozdíly jsou jen v nastavení teploty a délce zavařování. Pokud vlastníte elektrickou troubu, u níž se dá přesně nastavit a kontrolovat teplota pečení, máte jistou výhodu.

Jak na to:

Vyhřejte troubu na 120 °C. Na vysoký plech vyložte zavíčkované sklenice a do plechu nalijte vodu cca do třetiny výšky sklenic. Zavařujte pět minut, pak teplotu snižte na 90 °C a prodlužte dobu zavařování ještě na 30–60 minut (podle tvrdosti surovin).

Nový pomocník – mikrovlnka

V mikrovlnce můžete zavařovat v malém množství. Ideální jsou sklenice s menším objemem. Jak na to: Do mikrovlnky dejte zavařovačky a zahřívejte je 5 – 10 minut při 700 W. Pozor: tyhle údaje jsou orientační, správná doba závisí na výkonnosti mikrovlnné trouby, velikosti sklenic a druhu zavařovacích surovin.

Myčka na nádobí v akci

Myčka není jen pouhý „umyvač“ nádobí, ale dá se skvěle použít i jako stroj na zavařování. Jak? Plné a zavíčkované zavařeniny naskládejte do myčky. Menší sklenice narovnejte do horního a větší do dolního koše. Pak zapněte myčku na standardní program (o maximální teplotě 70 °C). Jakmile myčka doběhne, vyndejte zavařeniny a obraťte je dnem vzhůru. Po vychladnutí je uložte do spíže. Budou vám dělat radosti celou zimu.

Hotové zavařeniny si opatřete cedulkou s názvem a datem výroby. Zdroj: Profimedia

