Zavařování v pečicí troubě je hitem internetu: Ušetříte si polovinu práce

Chcete si uchovat zeleninu a ovoce ze zahrady a nemáte zrovna po ruce zavařovací hrnec? Nevadí! Poradíme vám, jak zavařovat v troubě.

Zavařování v letní sezóně, kdy všechno plodí, je velmi oblíbený způsob k bezpečnému a dlouhodobému uchování sklizně. Zkuste to letos jinak a využijte troubu. Je to jednoduché, rychlé a pohodlné. Dokonce je tento způsob jednodušší než klasické zavařování. Stačí jen zvládnout pár správných kroků.

Základem jsou čisté zavařovací sklenice

Pokud chcete, aby vám zavařenina vydržela co nejdéle, umyjte vždy sklenice v horké vodě a pak je chvíli sterilizujte v troubě. Pak je nechte bez otírání utěrkou oschnout. Navíc budete mít alespoň troubu předem zahřátou.

Základem úspěchu jsou absolutně sterilní skleničky i víčka na zavařování, které by měly být bez jakýchkoliv bakterií. Zdroj: profimedia.cz

Je jedno, jaký druh trouby vlastníte

K zavařování lze využít jakoukoliv troubu, je tedy jedno, jestli máte elektrickou, horkovzdušnou nebo plynovou. Postup je vždy podobný, odlišuje se pouze v nastavení teploty a době zavařování. Stejně tak se můžete mrknout do manuálu, kde většinou bývají tyto informace uvedené.

Horkovzdušná trouba

Ve chvíli, kdy máte zavařovací sklenice naplněné a uzavřené víčky, vyskládejte je na plech, na nějž jste předem rozložili utěrku. Sklenice by se vzájemně neměly dotýkat a měly by mezi nimi být alespoň centimetrové mezery. Díky tomu bude kolem nich rovnoměrně proudit vzduch a nebude hrozit riziko prasknutí.

Na klasický plech se vejde šest velkých zavařovaček a malých zhruba osm kusů. Pak do plechu nalijte do výšky zhruba dvou až tří centimetrů vodu, kterou v průběhu zavařování případně doplňte. Plech vložte do spodní části trouby a zapněte dolní i horní ohřev na teplotu 200 až 220 ° Celsia.

A jak dlouho sterilizovat? V tomto případě je doba přípravy obdobná jako u klasického zavařování v hrnci, tedy větší sklenice 10 až 13 minut a menší sklenice 5 až 8 minut. Držte se pravidla, že u ostatních potravin jako například masa, polévek a třeba ryb, je nutná stejná doba jako při běžném zavařování. Po uplynutí náležité doby zavařené sklenice vyjměte a nechte je zchladnout dnem vzhůru.

Zavařování v troubě je rychlé a jednoduché. Zdroj: YouTube

Trouba plynová a elektrická

Jak bylo uvedeno, postup zavařování je stejný jako ten výše uvedený, změna je jen v čase a době. Trouba by měla být vždy předem vyhřátá, plynová na stupeň 1 a elektrická na 95 až 100° Celsia.

Výhody té, které trouby

Značnou výhodu mají všichni majitelé trouby elektrické. Je u ní totiž možné přesně nastavit a kontrolovat teplotu pečení. U plynové trouby je to poněkud složitější, a proto je dobré správný čas i teplotu vyzkoušet a optimalizovat na jedné sklenici. Každá trouba peče trošku jinak.

