Jediný správný postup, jak zavařovat v troubě: Většina lidí ho nezná

Nemáte zrovna po ruce zavařovací hrnec a chcete si dát úrodu, kterou nestíháte spotřebovat, jak se říká „do sklenic"? Využijte běžný kuchyňský spotřebič! Máme pro vás skvělý tip, jak zavařovat v troubě bez jakýchkoliv ztrát a bezpečně.

Zavařování v troubě je rychlé a pohodlné

Zavařování je velice oblíbený způsob, jak zakonzervovat zeleninu, ovoce i houby a udělat si zásobu na zimní sezónu. Zkuste to velice rychlým a pohodlným způsobem pomocí trouby. Nezáleží na tom, jestli je plynová, elektrická, nebo horkovzdušná. Každá si s touto zavařovací vychytávkou snadno poradí.

Začněte vždy sterilizací sklenic

Už první krok je nesmírně důležitý. Začněte vždy důkladnou sterilizací zavařovacích sklenic. Nejprve je vypláchněte v horké vodě a nechte je bez utírání uschnout. Utěrce se raději absolutně vyhněte, protože v ní bývají nebezpečné bakterie, které by sterilní prostředí snadno narušily.

Základem úspěchu jsou absolutně sterilní skleničky i víčka na zavařování, které by měly být bez jakýchkoliv bakterií. Zdroj: profimedia.cz

Po vodě ještě do trouby

Aby byla sterilizace 100 %, vložte vždy na 1 hluboký plech maximálně 6 klasických velkých zavařovaček. Měli byste zavařovat každou dávku ve stejně velikých sklenicích, které rozmístěte tak, aby se vzájemně nedotýkaly a stejně tak byly chráněny od dotyku s okraji plechu.

Pekáček by měl být naplněn do výšky 3 cm vodou, v troubě tak postupně vznikne vlhčí prostředí. A nezapomeňte ke sklenicím vložit i zavařovací víčka! Vždy je lepší používat kvalitní nová víčka, jež budou správně těsnit. Poté plech vložte na několik minut sterilizovat do předem vyhřáté trouby.

Žádné přeplněné sklenice!

Připravené čisté sklenice naplňte zhruba 1,5 cm pod okraj, aby během zavařování nedošlo k nebezpečnému přetlaku. Zavařovaná potravina totiž zvětší svůj objem. Nakonec sklenice pevně uzavřete víčkem, rozmístěte je na plech a můžete se pustit do zavařování v troubě. Důležitou úlohu v této fázi hraje ideální teplota a doba zavařování, což je pro každý typ trouby trošku odlišné.

Plynová trouba

Během zavařování v plynové troubě je trošku zapeklitým oříškem teplota, protože není přesně daná a je to jen na vašem citu a odhadu. Podle typu spotřebiče zvolte zahřívací stupeň 1 nebo 2. Dejte však i na vaše zkušenosti, protože něco málo určitě o své troubě už víte.

Trouba elektrická

Připravené zavařeniny na plechu vkládejte vždy do předehřáté trouby s horním i spodním ohřevem, a to na 150 °C. Většinou se doba zavařování pohybuje v rozmezí 40 až 60 minut, vždy se to však odvíjí podle velikosti sklenic. Obecně se zelenina zavařuje o něco déle než třeba ovoce. Zahřívejte do té doby, dokud se v zavařeninách neobjeví vzduchové bublinky. Troubu pak vypněte a nechte v ní sklenice ještě tak půlhodinku dojít.

Připravené zavařeniny na plechu vkládejte vždy do předehřáté trouby. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Horkovzdušná trouba

Zavařování v tomto typu trouby probíhá za vyšších teplot, a proto ji předehřejte na 200 až 250 °C. V tomto případě použijte známý fígl s novinovým papírem, který ochrání především víčka před možným pokroucením. Jednoduše sklenice omotejte několika vrstvami namočených novin a vložte je na plechu na spodní rošt. V tomto případě trvá zavařování 5 až 15 minut, odvíjí se to opět od velikosti sklenic a druhu surovin.

Velké finále

Jakmile zavařeniny vyndáte z trouby, položte je dnem vzhůru a nechte je přirozeným způsobem vystydnout.

