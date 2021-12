Jak zbavit kapra zápachu. Triků existuje hned několik

Už jste si koupili kapra a nechali zabít i vykuchat či na vás čeká překvapení ve vaně? Nebo dokonce patříte mezi to procento Čechů, kteří o Vánocích kapra nejí, protože jim zapáchá? Můžeme vás s tím pomoci, existuje totiž několik způsobů, jak kapra zbavit nepříjemného zápachu, abyste si na jeho mase mohli bez obav pochutnat.

Pokud nějaké jídlo neodmyslitelně patří na štědrovečerní stůl, je to kapr. Mnoho lidí ho ale nemá rádo pro jeho rybí zápach, a tak si buď tuto slavnostní večeři neužije nebo si radši dá řízky. Není tedy lepší ho nepříjemného zápachu zbavit, než ho úplně přestat jíst?

Mléčná lázeň

Už naše babičky vždy naporcovaného kapra dávaly den před Štědrým dnem do mléka. Tam ho nechaly jeden den odležet, samozřejmě v chladu a kapr ztratil svůj zápach. Pak maso důkladně opláchly a mohlo se jít obalovat.

Někdo do mléčné lázně přidává navíc i citrón a sůl. Pokud preferujete tuto variantu, bohatě postačí, když se bude kapr namáčet v mléce hodinku.

Polévka z kapra je chutným elixírem zdraví Zdroj: Shutterstock.com / specnaz

Pivo a víno

Kromě toho na zápach rybiny prý funguje naložení na pár hodin do bílého vína či piva. Pro ty, co nemají čas na nakládání radíme použít citrón. Před obalováním pořádně kapra pokapejte. Někdo ho dokonce nechává nasoleného hodinku před obalováním na lince, aby do sebe sůl vsákl.

Technika smažení

Existuje i teorie, že je to o technice smažení. Pokud se kapr smaží pozvolna, po zápachu nezbyde ani stopy. Pokud ho smažíte zprudka, děláte tedy velkou chybu.

Citron a olivový olej Zdroj: Shutterstock.com

Emulze z olivového oleje

Šéfkuchař a porotce Masterchefa Radek Kašpárek zase radí podkovy z kapra potřít emulzí z olivového oleje a česneku a nechat pár hodin odstát.

Voda s citrónem do trouby

Pokud si přinesete živého kapra, důležité je vyměňovat mu vodu. V případě, že již máte rybu zabitou, použijte jednu z našich rad. A pokud to nepomůže, dělejte ho v troubě a přidejte při přípravě do trouby nádobu s vodou a citronem nebo octem. Tím se zápachu rybiny zbavíte na sto procent.

Kapra také kupujte ideálně ráno 24. prosince. Bude tak mít nejlepší a nejchutnější maso.Pokud budete mít doma kapra několik dní předem, dbejte na správnou přepravu a skladování. Čerstvý je prostě čerstvý!

Zdroj: www.zivotvcesku.cz, www.pikant.cz, www.hobby.instory.cz