Japonci dělají s rýží před vařením jednoduchou věc. Proč byste to měli dělat tak

Rýže je velmi oblíbená základní potravina. Díky své neutrální chuti a snadné přípravě rychle zdomácněla i u nás, je součástí mnoha jídel a patří k nejoblíbenějším přílohám. Přesto se spousta lidí dopouští při její přípravě několika zásadních chyb a nevaří rýži správně. Inspirujte se Japonci, kteří dělají s rýží jednoduchou věc. Má pro výslednou chuť i strukturu rýže velký význam.

Drobná zrníčka se dají připravovat na všechny možné způsoby. Jsou součástí snad všech kuchyní světa a druhů rýže je hned několik. Ať už zvolíte rýži jasmínovou, kulatozrnnou, hnědou nebo červenou, pro všechny platí to stejné. Ovšem málokdo to dělá. Nechte se inspirovat Japonci.

Základem je řádné propláchnutí

Rýže je skvělá potravina, bohužel způsob jejího pěstování nahrává k tomu, že z půdy a vody, ve které vyrůstá, neabsorbuje pouze živiny, ale také látky, jež jsou mnohdy škodlivé pro náš organismus. Těch je potřeba se před vařením zbavit.

Klíčem k úspěchu je několikafázové proplachování a namáčení rýže. Může se vám zpočátku zdát, že se jedná a náročný rituál, ale až si jej osvojíte, odměnou vám bude zdravá potravina zbavená všech škodlivin.

Plánujte dopředu

Namáčení rýže je z hlediska času trochu náročnější, pokud tedy chcete tuto surovinu využít k vaření, mějte alespoň den náskok. Rýži namočte den předem do hrnce se studenou vodou a nechejte odstát do druhého dne. Pak ji jen slijte, propláchněte a dejte vařit. Po pěti minutách ji znovu sceďte, propláchněte, vraťte do hrnce a již uvařte, jak jste zvyklí.

Zdroj zdraví

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, rýže je z nutričního hlediska poměrně bohatou potravinou. Obsahuje bílkoviny i potřebnou vlákninu, nezanedbatelná je i přítomnost vápníku, hořčíku, selenu i zinku. Z vitaminů můžeme zase zmínit vitaminy skupiny B, vitamin E a K.

Rezistentní škrob

Zároveň je to potravina, u které můžete využívat takzvaný rezistentní škrob. Díky němu se glykemický index potraviny výrazně sníží a rýže bude mít méně kalorií a výrazněji zasytí. Stačí rýži uvařit a prudce ji zchladit. Nechat ji uležet do druhého dne a následně ji použít do rozličných pokrmů.

