Máte doma chléb, který je už tak tvrdý, že byste ho spíš použili jako zbraň než k snídani? Nebojte, chléb nemusí hned skončit v koši. I když je tvrdý jako kámen, existuje několik jednoduchých triků, které ho promění zpátky na měkký a chutný. Navíc to nezabere mnoho času a zvládne to každý.

Chléb tvrdne především kvůli tomu, že z něj postupně mizí vlhkost. Jakmile chléb vychladne a je uložen na vzduchu, začne škrob v jeho struktuře měnit svou podobu, což způsobí, že chléb ztvrdne. Tento proces se nedá úplně zastavit, ale chléb lze jednoduše změkčit zpátky pomocí vlhkosti a tepla.

Trouba a utěrka

Jedním z nejlepších a nejjednodušších způsobů je použití trouby. Nejprve troubu předehřejte na nižší teplotu, ideálně kolem 150 stupňů Celsia. Chléb důkladně zabalte do vlhké utěrky, kterou si předtím namočíte a dobře vyždímáte, aby nebyla promočená.

Utěrka chlebu poskytne dostatečnou vlhkost, kterou ztratil, a teplo z trouby pak udělá zbytek práce. Chléb položte na plech a vložte do předehřáté trouby, kde ho nechte asi 10 až 15 minut. Výsledek vás překvapí, chléb bude znovu vláčný a chutný, jako byste ho právě přinesli z pekárny.

Mikrovlnka a utěrka

Pokud však nemáte čas čekat na troubu, můžete chléb změkčit i rychleji pomocí mikrovlnné trouby. Tento způsob je ideální pro ty, kteří mají málo času a potřebují chléb změkčit doslova za pár sekund. Stejně jako v případě trouby chléb zabalte do vlhké utěrky, vložte ho na talíř a zahřejte v mikrovlnce na vysoký výkon po dobu 10 až 20 sekund. Musíte být ale opatrní, aby chléb nezůstal v mikrovlnce příliš dlouho, protože by mohl ztratit texturu a stát se gumovým. Pokud po prvních 10 sekundách není dostatečně měkký, přidejte dalších pár sekund, ale dávejte pozor, abyste to nepřehnali.

Pod tekoucí vodou

Další rychlou metodou je jednoduché navlhčení chleba přímo vodou. Pokud nemáte po ruce utěrku, můžete chléb krátce podržet pod tekoucí vodou – nemusíte se bát, že by se proměnil v bláto. Stačí ho jen zlehka navlhčit a následně ho dát do trouby na 150 stupňů na zhruba 10 minut. Během pečení se voda vstřebá do chleba a ten znovu změkne. Aby měl chléb zase svou původní křupavou kůrku, můžete ho po deseti minutách rozbalit a nechat ho v troubě dalších pár minut dopéct.

Skladování chleba, aby neztvrdl

Pokud chcete zabránit tomu, aby vám chléb vůbec ztvrdl, můžete se zaměřit na prevenci. Ideální je chléb správně skladovat – neměl by být na přímém slunci ani v příliš teplém prostředí. Nejlepším místem pro jeho uchování je chlebník nebo látkový sáček, který chléb ochrání před nadměrným vysycháním. Pokud víte, že jej nesníte během několika dní, nejlepším řešením je ho zamrazit. Mražený chléb si totiž udrží čerstvost a po rozmrazení bude téměř jako nový.

Ale co když už je chléb tak tvrdý, že ho žádná z těchto metod nezachrání? I v tomto případě ho nemusíte vyhazovat. Starý chléb se dá stále skvěle využít – můžete ho nakrájet na kostky a udělat z něj krutony do salátů nebo polévek, případně ho nastrouhat na strouhanku, kterou využijete při vaření. A pokud máte chuť na něco sladkého, můžete si připravit žemlovku, což je tradiční pokrm, kde tvrdý chléb skvěle zužitkujete.

